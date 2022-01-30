Тайна перевала Дятлова: что на самом деле произошло с туристами

Гибель туристической группы под руководством Игоря Дятлова стала одним из самых загадочных событий столетия. Масса выдвинутых версий (от нападения беглецов до вмешательства злых духов), засекреченность материалов дела, отсутствие точных фактов относительно случившегося – трагедия, произошедшая с тургруппой Дятлова во время лыжного похода по Северному Уралу, приобрела статус наиболее обсуждаемой и таинственной, расследование которой продолжалось вплоть до июля 2020 года.

В амбициозных планах туристов значилось преодоление более 300 километров горного маршрута, а также восхождение на вершины Отортен и Ойка-Чакур – по существующей в то время классификации, степень сложности похода оценивалась как самая высокая, а потому подготовка к лыжному маршруту велась не одну неделю.

Группа добралась до так называемой горы мертвецов, но дальнейшая их судьба – загадка.

Группа Дятлова

В финальный состав группы вошли десять человек — руководитель похода Игорь Дятлов, Юрий Дорошенко, Людмила Дубинина, Семен Золотарев, Александр Колеватов, Зинаида Колмогорова, Георгий Кривонищенко, Николай Тибо-Бриньоль, Рустем Слободин и Юрий Юдин, которые были членами спортивного клуба Уральского государственного технического университета.

Неприятности у туристов начались еще по пути к точке восхождения – поселку Второго Северного рудника. Одного из участников забрали в участок за то, что тот пел песни на вокзале, а потом пьяница обвинил туристов в краже бутылки водки. Затем выяснилось, что один из походников – Юрий Юдин – заболел и подниматься в горы не сможет. Он вернулся домой и тем самым спасся.

Поход к Холат-Сяхыл

Туристы двинулись к горе Холат-Сяхыл, которую народ манси, населявший Уральские горы, считал мистической и именовал Горой Мертвецов. Ходили легенды, что именно в этом месте когда-то погибли 9 манси, а туристов группы Дятлова осталось на момент восхождения именно 9.

Они без проблем добрались к месту назначения и в сумерках установили палатку. Об этом свидетельствую фото и записи в дневниках “дятловцев”. Но затем произошло нечто необъяснимое. Туристы выбежали из убежища без верхней одежды, шапок, обуви и пустились вниз по склону горы, где встретили смерть. Причем, как утверждало следствие, погибли туристы через несколько часов после того, как покинули палатку.

Странные травмы

Больше всего вопросов у следователей вызывал характер травм туристов. Дорошенко и Кривонищенко были раздеты до белья, одежду с них, судя по всему, срезали, у них были обожжены волосы и ступни. Дятлова и Колмогорову нашли тепло одетыми. Недалеко лежало тело Слободина. У него обнаружили черепно-мозговую травму и разбитые костяшки пальцев.

Лишь весной удалось найти тела Тибо-Бриньоля, Дубининой, Ковалева и Золотарева. Дубинина стояла на коленях, у нее не оказалось языка и гортани, разрезов и травм при этом не было. Ковалев и Золотарев лежали в обнимку. У туристов не было губ и глаз, ребра были поломаны, у Тибо-Бриньоля необъяснимым образом без повреждения тканей был продавлен череп.

Версии гибели группы Дятлова

Следователи, ученые, множество специалистов из разных отраслей долгое время пытались объяснить причину и обстоятельства гибели группы Дятлова. Одна из естественных причин – обрушение снежного наста. Устанавливая палатку, студенты могли спровоцировать его схождение. Чтобы скорее выбраться из убежища, они могли разрезать палатку (она была вся в различной длинны разрезах, совершенных изнутри) и бежать к реке, спасаясь. Кривонищенко и Дорошенко при этом могли оставить разводить огонь возле кедра (где позже были найдены их замерзшие тела).

Остальная группа пошла к ручью, чтобы устроить укрытие в снегу. Когда они улеглись в пещере, случился обвал, сильные травмы получили Дубинина, Тибо-Бриньоль и Золотарев, а также Слободин.

Дятлов, Колмогорова и Слободин, который мог недооценить травму, отправляются за лекарствами в палатку, но замерзают насмерть. Но и в этой версии есть множество нестыковок, ведь, как минимум, следов схода лавины обнаружено не было.

Еще одна версия – туристов могли убить беглые заключенные. Но не в ее пользу говорит то, что вещи и даже деньги в палатке остались нетронутыми. Тем не менее, пуговицы одежды на всех членах группы были расстегнуты, возможно, их обыскивали.

Следущая версия – расправа народа манси. Следствию казалось, что расправа над студентами, осквернившими священную гору, могла стать поводом для убийства. Но позже выяснилось, что местность не считается у менси неприкосновенной. Да и из палатки никто не забрал даже фляги со спиртом.

Версия о причастности к гибели туристов группы Дятлова НЛО появилась из-за того, что на одном из кадров фотопленки “дятловцев” увидели странные светящиеся объекты. Круглые шары в небе видели и спасатели во время поисков группы. Они двигались к горам. О том, что в эту ночь в небе над привалом туристов пролетали шары, подтвердили и солдаты, дежурившие на военной базе в пределах видимости горы Холат-Сяхыл.

Одной из версий является и необъяснимое природное воздействие, ведь в тех краях наблюдались сильнейшие магнитные аномалии. Люди лишились рассудка, выбежали из палаток, падали и бились о камни.

Также рассматривалась версия о том, что расправиться с группой могли военные: радиационный фон на одежде “дятловцев” был повышен, а на месте нашли след странного “военного” ботинка. Предполагается, что туристы могли увидеть в горах нечто, что видеть совсем не должны были.

Практически каждой версии можно найти как подтверждения, так и опровержения, однако единого мнения на этот счет до сих пор нет, как и доказательств.

Об этом NNS узнал из сообщения novyny.live.

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