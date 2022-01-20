Страна плагиата: 5 детских сказок, которые украл СССР

О том, что СССР не стесняясь, “заимствовал” западные изобретения, хорошо известно. Не лучше было и с интеллектуальной собственностью: бесплатно плагиатили все, от популярных мелодий до детских сказок. Читайте дальше о 5 сказках, которые украл СССР.

«Золотой ключик», 1935 год и «Приключения Пиноккио», 1883 год

«Золотой Ключик» Алексея Толстого, герои и часть сюжетной линии которого списана с «Пиноккио» итальянской сказки Карла Коллоди, что вышла на 50 лет раньше. В сказке Карла Коллоди старый столяр по имени Антонио (ставший у Толстого шарманщиком Карло) находит кусок дерева и собирается сделать из него ножку для стола, но полено начинает жаловаться на боль и щекотку. К Антонио заходит его друг Джепотто (превращенный у Толстого в Джузеппе), который и подсказывает Антонио сделать из полена деревянную куклу.

Мудрый сверчок, девочка с лазурными волосами, пудель Медоро, разбойники Кот и Лиса, злой кукольник Манджафоко — всё это уже было у Коллоди. Толстой целиком списал даже целые сцены — например, нападение Лисы и Кота в масках-мешках, врачебный консилиум из докторов-животных над раненым Пиноккио, сцена в таверне «Красный Рак» (что стала у Толстого «Харчевней Трех Пескарей») и многие другие.

«Приключения Пиноккио» издавались на русском языке в 1895, 1906, 1908, 1914 годах. Особенно интересно издание 1924 года, которое вышло в переводе Нины Петровской с итальянского под редакцией Алексея Толстого (т.е. он её редактировал за 10 лет до того, как написал «Буратино»).

По словам А. Белинского — в дальнейшем Толстой, близкий к правительственным кругам, добился запрета на переиздания «Пиноккио» и наоборот — пролоббировал выход своего «Буратино» огромными тиражами.

«Волшебник Изумрудного города», 1939 год и «Волшебник из страны Оз», 1900 год

«Изумрудный город» писатель Волков практически полностью скопировал с книги «Удивительный волшебник из страны Оз», которую написал американский писатель Лаймен Фрэнк Баум в 1900-м году.

Александр Волков был математиком, неплохо знал английский язык — и фактически сделал, как сейчас принято говорить, «художественный перевод» книги Баума, издав его в журнале «Пионер» в 1939 году. Отдельной книгой «Волшебник Изумрудного города» вышел в 1941 году — и ни в предисловии, ни в выходных данных Лаймен Фрэнк Баум даже не упоминался. В 1959 году вышло второе издание книги, где в предисловии уже был упомянут автор американского оригинала.

Если вы думаете, что Волков скопировал только первую часть из вселенной Баума, то это не так, он и в дальнейшем черпал сюжетные ходы оттуда — скажем, во второй книге Баума под названием «Чудесная страна Оз» Страшилу свергает захватившая Изумрудный город армия злобных девушек под командованием женщины-генерала по имени Джинджер, которая в дальнейшем стала хорошей и доброй — нетрудно увидеть тут мотивы волковского «Урфина Джюса и его деревянных солдат».

Что интересно, остальные книги Волкова (помимо цикла «Изумрудный город») остались неизвестными, а об их сюжетах и качестве можете судить по названиям — стихи «Красная Армия», «Баллада о советском летчике», «Юные партизаны» и «Родина», песни «Походная комсомольская» и «Песня тимуровцев», радиопьесы «Вожатый уходит на фронт», «Патриоты» и «Фуфайка», а также «Как ловить рыбу удочкой. Записки рыболова» (анонсирована как научно-популярная книга).

«Приключения Незнайки», 1954 год и «Приключения лесных человечков», 1913 год.

Любите книги про Незнайку и его друзей? У этих персонажей очень любопытная история появления — в 1952 году Николай Носов гостил в Минске на юбилее Якуба Коласа, где поведал украинскому писателю Богдану Чалому о замысле «Незнайки» — которого он решил написать на основе героев Анны Хвольсон «Царство Малюток», что была издана в 1889 году. Анна, в свою очередь, позаимствовала своих героев у канадского художника и писателя Палмера Кокса, чьи комиксы выходили в 1880-х.

Именно Палмер Кокс и придумал Незнайку. У этого писателя есть целый цикл про маленьких человечков, что живут в лесу и отправляются на поиски приключений — в комиксе «Удивительные приключения лесных человечков» они точно так же, как и герои Носова, летят путешествовать на самодельном воздушном шаре. Правда, тут нужно добавить, что в отличие от Толстого и Волкова, у Носова всё же получилось целиком самостоятельное произведение со своим сюжетом — по сути, он позаимствовал только имена героев и пару сюжетных ходов.

Что интересно — Палмер Кокс придумал и другого любимца советских детей — Мурзилку, именно таким именем звали одного из его героев в дореволюционном русскоязычном издании Хвольсон. Правда, герой Кокса сильно отличается от советского Мурзилки (пионера, журналиста и фотографа), у Кокса это франтоватый сноб в цилиндре, который несколько пренебрежительно общается с другими героями книги и старается не замарать своих белых перчаток.

«Старик Хоттабыч», 1938 год и «Медный Кувшин», 1900 год.

Сказка про Хоттабыча, написанная Лазарем Лагиным в 1930-х годах, сильно перекликается с книгой английской книгой автора Ф.Энсти под названием «Медный кувшин», что вышла в 1900-м году.

О чём книга «Медный кувшин»? Некий молодой человек находит старый медный кувшин и выпускает на волю джинна, который совершенно незнаком с реалиями современной жизни после тысячелетнего заточения. Джинн Факраш, пытаясь принести пользу своему освободителю, совершает множество курьезных поступков, что доставляют освободителю только проблемы. Точно так же, как и Хоттабыч, Факраш абсолютно не понимает действия современных механизмов и фабрик — считая, что в них заключены джинны. Как видите, сюжеты очень похожи.

Лазарь Лагин перенес действия в СССР, ввел идеологическую составляющую — пионер Волька не принимает подарков джинна из-за «презрения к частной собственности» и постоянно рассказывает ему о плюсах жизни в СССР, да и концовки у книг разные — Факраш возвращается обратно в бутылку, а Хоттабыч остается жить в наши дни обычным гражданином.

«Хоттабыч» выдержал несколько переизданий — в 1953 году в разгаре была «борьба с космополитизмом», и в книгу добавили крайне резких выпадов в адрес США, постколониальных властей Индии и так далее.

Спустя два года в новом издании правки убрали, но взамен добавили новых — на ковре-самолете герои книги прилетели из Москвы под власть капиталистов, и тут же стали невыносимо страдать.

Кстати, пишут, что сам Лазарь Лагин не прикасался к тексту книги после выхода самой первой версии, а правки вносил непонятно кто.

«Доктор Айболит», 1929 год и «Доктор Дулиттл», 1920 год.

На закуску моя любимая коктейльная вишенка на торте — всем известный добрый доктор Айболит был практически подчистую списан с доктора Дулиттла, книги о котором вышли десятью годами ранее. Писатель Хью Лофтинг придумал своего доброго доктора, сидя в окопах первой мировой войны — как своеобразную альтернативу страшной окружающей действительности.

Добрый доктор Дулиттл (от англ. do-little, «делай малое») живет в вымышленном городке, лечит животных и умеет разговаривать на их языках, у Дулиттла есть несколько близких зверей среди животных — поросёнок Га-Габ, собака Джип, утка Даб-Даб, обезьяна Чи-Чи и Тянитолкай.

Корней Чуковский утверждал, что прототипом Айболита стал Цемах Шабад — известный еврейский врач и общественный деятель из Вильнюса, но нетрудно увидеть, насколько похожи сюжеты и герои Чуковского и герои Хью Лофтинга — даже Бармалей был списан с африканского короля-злодея.

Как видите, даже сюжеты многих известных детских книг в СССР были, скажем так, «позаимствованы». На этом фоне выделяется честный поступок Бориса Заходера — он пересказал советским детям истории о Винни Пухе, честно указав автора — Алана Александра Милна.

Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Mirovich.Media