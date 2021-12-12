США провели исследование штамма “Омикрон”: как протекает болезнь

В Соединенных Штатах с 1 по 8 декабря зафиксировали 43 случая инфицирования штаммом коронавируса «Омикрон». Эксперты наблюдали за больными и обнародовали данные о ходе заболевания.

Об этом сообщает пресс-служба Центров по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC), пишет Громадське, передает NNS.

Среди 43 инфицированных 25 человек были от 18 до 39 лет. Часть людей путешествовала за границу за 14 дней до появления симптомов или получения положительного результата теста.

79% всех случаев зафиксировано у людей, полностью вакцинированных против COVID-19. Кроме того, 14 инфицированных получили дополнительную дозу вакцины. Еще 6 человек раньше уже болели коронавирусом.

Самыми распространенными симптомами были кашель, усталость, заложенность носа и насморк. В целом заболевание протекает в легкой форме. Лишь один вакцинированный человек был госпитализирован на два дня. Также пока нет информации о случаях смерти.

В CDC пишут, что сейчас мало информации о новом штамме, чтобы делать окончательные выводы о ходе заболевания. По мнению ученых, у больных фиксируют легкое течение, поскольку они вакцинированы. Эксперты считают, что может пройти некоторое время, прежде чем проявятся более серьезные симптомы.

Несмотря на то, что «Омикрон» считается более заразным, чем штамм «Дельта», по состоянию на 4 декабря 99,9% всех случаев коронавируса в США вызвала именно «Дельта».

Что за новый штамм?

Штамм, который называется B.1.1.529, или «Омикрон», впервые обнаружили в Ботсване, а затем в Южно-Африканской Республике и Гонконге — у путешественника из Южной Африки.

Ученые заявили, что новый штамм имеет 32 мутации в белке-«шипе» коронавируса, с помощью которого вирус проникает в клетки и размножается. Часть вакцин работает так, что доставляет в клетки ген с закодированным белком-«шипом», клетка синтезирует этот белок, а организм человека производит иммунный ответ. Именно поэтому ученые обеспокоены тем, что новые мутации могут ухудшить эффективность вакцин против COVID-19.