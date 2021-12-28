США и Россия проведут переговоры по безопасности и Украине. Названа дата

Официальные лица Соединенных Штатов и России планируют 10 января провести переговоры по «напряжению вокруг Украины» и контролю над ядерным вооружением.

Об этом анонимно сообщили представитель Совета национальной безопасности Белого дома и еще один чиновник Белого дома, пишут AFP и Reuters.

Об этом NNS узнал из сообщения Громадське.

Встреча 10 января должна состояться в рамках инициативы Стратегического диалога по безопасности, которую Джо Байден и Владимир Путин начали на саммите в Женеве.

Такой формат в большинстве своем посвящен переговорам по контролю над ядерным вооружением, однако в рамках инициативы обсудят и Украину из-за увеличения российских войск на границах. Чиновники заявили, что без Украины никакие решения об Украине не будут приниматься.

Чиновники рассказали, что Россия и НАТО, вероятно, проведут переговоры 12 января. А 13 января должны пройти переговоры в рамках ОБСЕ.

Неизвестно, кто конкретно будет участвовать в этих переговорах.

Напомним, что 7 декабря президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин обсудили обострение на российско-украинской границе.

Во время разговора американский лидер выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и европейских стран стягиванием сил России к украинским границам.

Он подчеркнул: в случае военной эскалации США и союзные страны будут прибегать к «серьезным экономическим и другим мерам» в отношении России.

После этих переговоров в Кремле и Белом доме не исключали еще один разговор Байдена и Путина.

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