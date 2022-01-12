“Секретная” военная помощь от США Украине: что предоставят

В конце декабря 2021 года администрация президента США Джо Байдена, не привлекая лишнего внимания, санкционировала дополнительную военную помощь Украине на $200 млн.

В пакет дополнительной военной помощи войдут радары и морское оборудование.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на свои источники, пишет liga.net, передает NNS.

10 января CNN сообщил, что администрация президента США Джо Байдена “без лишнего шума” утвердила дополнительную военную помощь Украине на $200 млн. Телеканал сообщал, что в него войдет преимущественно то же вооружение, что и раньше поставляла Америка украинским партнерам.

Неназванный советник президента Владимира Зеленского и знакомый с пакетом источник сообщили Politico, что в него войдут радиолокационные системы и некоторое морское оборудование.

По словам советника Зеленского, Украину проинформировали об этой помощи в прошлом месяце на самом высоком уровне. Однако пока неизвестно, когда начнутся поставки из “секретного” пакета, говорят источники издания.

“Учитывая, что разведка США последовательно предполагает, что Россия может начать полномасштабное вторжение, используя всю свою военную мощь, эта помощь позволила бы Украине нанести дополнительный ущерб России, но существенно не изменила бы результат”, сказал советник президента.

Представитель Госдепа отметил, что США осуществляли поставки оборонной помощи в Украину на протяжении последних недель. Вашингтон намерен продолжать это делать в следующие недели и месяцы.

Напомним, на фоне угрозы нового вторжения РФ в Украину Россия требует от НАТО отказаться от расширения на восток и угрожает военным ответом в случае отказа.

10 января на переговорах РФ и США в Женеве отказался закрывать двери в НАТО для Украины и обсуждать безопасность Европы без участия самой Европы.