С 1 февраля ЕС меняет правила въезда: что нужно знать

Совет ЕС одобрил измененные рекомендации для туристов в условиях эпидемии, которые начнут действовать с 1 февраля 2022 года.

Об этом сообщили на сайте Европейского совета, передает NNS.

Так, права путешественников будут зависеть от их индивидуального санитарного статуса, а не от того, где они живут.

Меры по борьбе с COVID-19 должны применяться с учетом статуса человека, а не ситуации на региональном уровне, кроме районов, где вирус циркулирует на очень высоком уровне.

“Это означает, что статус вакцинации, тестирования или выздоровления путешественника от COVID-19, подтвержденный действительным цифровым сертификатом ЕС о COVID, должен быть ключевым определяющим фактором”, говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

Новый подход будет применяться к передвижению людей по территории ЕС и к поездкам граждан за его пределы и обратно.

Рекомендация странам-членам Союза вступит в силу 1 февраля 2022 года, в тот же день, что и подзаконный акт, вносящий поправки в положение о цифровых сертификатах COVID-19.

Лица, не имеющие цифрового сертификата ЕС на COVID, могут быть обязаны пройти тест до прибытия или не позднее 24 часов после прибытия.

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