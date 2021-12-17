Россия требует отозвать решение 2008 года о вступлении Украины и Грузии в НАТО

Замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что нужно якобы отозвать решение 2008 года о включении Украины и Грузии в НАТО.

Россия отрицает саму возможность постановки вопроса о вступлении Украины в Альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на “Интерфакс”, передает NNS.

По его словам, можно обсуждать все “за” и “против”, но Москву якобы не устраивает этот факт в принципе: РФ требует отзыва решения саммита НАТО 2008 года в Бухаресте о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО.

“Многие российские солдаты вернутся в гробах”, – Резников о возможном вторжении России

Рябков заявил, что только после отмены этого решения можно будет говорить о каких-то шагах в правильном направлении.

“Готовности к этому со стороны Запада нет. Поэтому мы в своих предложениях, которые сформулированы комплексно, всеобъемлюще поставили перед США, прежде всего, также их союзниками, целый ряд вопросов, требующих срочнейшего решения”,заявил Рябков.

Отметим, в НАТО неоднократно заявляли, что вопрос вступления Украины в Альянс является двухсторонним. И другие стороны не могут на это повлиять.

“Явка с повинной”: МИД Украины о решении суда РФ про военных России на Донбассе

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе заявил, что именно Россия своими действиями подтолкнула Украину к стремлению вступить в НАТО.

Накануне в России заявляли, вступление Украины в НАТОнедопустимо для Москвы, и она не оставит такой шаг без ответа.

Будет военный ответ, – в России угрожают США и НАТО