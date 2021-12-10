Россия назвала главные угрозы для страны, среди них – Донбасс

Командующий войсками Южного военного округа РФ генерал армии Александр Дворников назвал главные угрозы для России. Среди них есть Донбасс.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на “РИА Новости”, передает NNS.

Также в этом перечне угроз есть укрепление силового потенциала НАТО у границ России.

“Угрозами военной безопасности Российской Федерации в зоне ответственности округа остаются наращивание силового потенциала НАТО у границ России, боестолкновения в Сирии, возможность эскалации вооруженного конфликта в Украине и на Закавказье”, сказал он в интервью газете “Красная звезда”.

Из-за этого главные усилия сосредоточены на поддержании боевой и мобилизационной готовности войск ЮВО на уровне, который “гарантировал бы надежную защиту государственных интересов и безопасность региона”, заявил он.

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