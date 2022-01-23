РФ планирует поставить в Украине пророссийского лидера, им может быть Мураев – МИД Великобритании

Министерство иностранных дел Великобритании ночью 23 января заявило, что Россия готовит сговор, чтобы установить пророссийское руководство в Украине. По данным британцев, потенциальным кандидатом является бывший народный депутат Украины Евгений Мураев.

Как сообщает “Европейская правда”, заявление Британии основывается на собранной разведывательной информации, передает NNS.

“Мы располагаем информацией, которая свидетельствует, что РФ хочет установить пророссийского руководителя в Киеве, рассматривая возможность вторжения и оккупации Украины”, говорится в заявлении.

Правительство Соединенного Королевства утверждает, что по плану РФ главой правительства должен стать бывший народный депутат, владелец пропагандистского телеканала НАШ Евгений Мураев.

Контактными лицами российских спецслужб на территории РФ стали бывшие украинские чиновники, сбежавших из Украины после Революции достоинства, в частности, Сергей Арбузов, Андрей Клюев, Владимир Сивкович и Николай Азаров, утверждает сообщение британского правительства.

“Часть из них также контактируют с теми представителями российской разведки, которые в настоящее время вовлечены в планирование нападения на Украину”, утверждается в сообщении.

Напомним, на днях США наложили санкции на 4 украинцев “за дестабилизацию Украины”, одним из них был Сивкович.

Британия заранее предоставила эту информацию партнерам и, похоже, еще до обнародования ее получили несколько мировых СМИ.

Об этом свидетельствуют данные New York Times, опубликовавшей детальную заранее подготовленную статью по этому поводу сразу после обнародования британского заявления. Собеседники издания в Вашингтоне подтвердили, что эта информация была собрана британскими спецслужбами и что по мнению американских властей она корректна. По распределению функций в неформальном альянсе западных спецслужб британцы ответственны за перехват коммуникаций РФ, что и стало источником этих данных,

Также информацию о намерении РФ установить руководителем Украины Мураева, который родился в Харьковской области и значительную часть политической и бизнес-карьеры построил именно в этом регионе, передали украинской стороне. Как известно, в конце недели президент Зеленский неожиданно заявил о возможности оккупации Харькова.

Британия пока не обнародовала никаких других деталей, уточняющих их разведывательную информацию, в том числе по поводу реальности угрозы военного сценария.

Позже Евгений Мураев отреагировал на заявление МИД Великобритании о том, что он может стать главой будущего оккупационного правительства Украины после вторжения России. Политик отметил, что он находится под санкциями РФ из-за конфликта с депутатом от “ОПЗЖ” Виктором Медведчуком.

“Я с 2018 года под санкциями России из-за конфликта с Медведчуком. У моей семьи там арестованы активы. Как у британских спецслужб и Форин Офиса это сочетается с тем, что меня якобы хочет Россия назначить главой “оккупационного правительства” – это вопрос к мистеру Бину”, указал он в комментарии “Страна”.

На свой странице в Facebook он также отреагировал на слова МИД Великобритании. Мураев разместил фото, на котором он изображен “агентом 007”. В описании к снимку он указал: “подробности завтра”.

В свою очередь МИД РФ назвал информацию Великобритании о таких планах дезинформацией и провокацией, передает «Интерфакс».