Рейтинг лучших вузов-2022: в нем 41 университет Украины

Опубликован ежегодный рейтинг лучших университетов развивающихся стран Европы и Средней Азии на 2022 год.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на глобальный научно-исследовательский консультационный центр QS Quacquarelli Symonds и данные МОН, передает NNS.

Среди 450 лучших учреждений высшего образования есть 41 украинский.

Директор аналитического центра Бен Саутер сообщил, что количество украинских вузов среди лучших в Восточной Европе и Центральной Азии выросло с 25 до 41. Это абсолютный рекорд в истории этого регионального рейтинга.

Приведем 10 заведений высшего образования Украины, которые вошли в перечень:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко — 35 место;

Национальный технический университет Украины Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского — 63 место;

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина — 69 место;

Национальный технический университет Харьковский политехнический институт — 105 место;

Национальный университет Львовская политехника — 106 место;

Сумской государственный университет — 122 место;

Национальный университет Киево-Могилянская академия — 131 место;

Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова — место 166;

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины — 183 место;

Львовский национальный университет имени Ивана Франко — 191 место.

Как отмечают, 16 украинских университетов впервые вошли в рейтинг, 4 университета улучшили позиции по сравнению с позициями прошлого года, 7 университетов сохранили позиции.

Полный перечень 450 лучших учреждений высшего образования развивающихся стран Европы и Средней Азии на 2022 год можно просмотреть здесь.

Для составления регионального рейтинга университетов QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings учитывается 10 показателей: академическая репутация учебного заведения, его репутация среди работодателей, соотношение числа преподавателей и студентов, количество публикаций на одного преподавателя и сотрудника, количество цитирований на одну публикацию, доля иностранных преподавателей и сотрудников, доля иностранных студентов, доля преподавателей с ученой степенью, глубина международных научных коллабораций и присутствие заведения в онлайн-среде.