Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора заверил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в том, что США примут “решительные экономические и другие меры” в случае широкомасштабного вторжения России в Украину.

Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома, пишет LB.ua, передает NNS.

“Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и наших европейских союзников по поводу агрессивных действий России в отношении Украины и дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае дальнейшего военного вмешательства”, заявлении.

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Отмечается, что Байден подтвердил непреклонную приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины. Американский лидер также четко дал понять, что Соединенные Штаты их союзники и партнеры привержены принципу “без Украины никаких решений или дискуссий по Украине”.

“Лидеры призвали Россию к деэскалации напряженности и согласились, что дипломатия является лучшим способом добиться значительного прогресса в урегулировании конфликта. Президент Байден подчеркнул готовность Соединенных Штатов участвовать в поддержке мер по укреплению доверия для продвижения имплементации Минских договоренностей, в поддержку Нормандского формата говорится в заявлении.

Напомним, президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор длился около 1,5 часов.

Зеленский и Байден обсудили ситуацию вокруг Украины и перспективы активизации мирного урегулирования. Стороны обменялись также оценками хода и результатов переговоров лидеров Соединенных Штатов и России.

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Главы государств также предметно обсудили пути безопасности, финансовой и политической поддержки в противодействии гибридной агрессии. Отдельное внимание президент Украины уделил проблематике энергетической безопасности нашего государства.

Фото: Коллаж 24 канала