Президент России Владимир Путин назвал провокационным вопрос о том, собирается ли его страна нападать на Украину. И добавил, что РФ, которая аннексировала Крым и восьмой год ведет гибридную войну с Украиной, – «миролюбивое государство».

Это он сказал на пресс-конференции 8 декабря, пишет Громадське, передает NNS.

«Этот вопрос провокационный. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но имеет право обеспечивать свою безопасность, как я уже сказал, в среднесрочной и отдаленной перспективе. И мы это обсуждаем со всеми нашими партнерами, включая вчерашнего моего собеседника, президента США Байдена», рассказал Путин.

Он считает, что вступление Украины в НАТО якобы подорвет безопасность России. Поэтому снова подчеркнул, что Москва против расширения Альянса на восток.

«Конечно, каждая страна имеет право выбирать наиболее приемлемый для себя способ обеспечения безопасности. Но это должно быть сделано таким образом, чтобы не нарушать интересы других сторон и не подрывать безопасность других стран, в этом случае — России», сказал глава Кремля.

Путин добавил, что 7 декабря во время переговоров с Байденом они договорились «обменяться в ближайшее время соображениями по этому поводу». Путин заявил, что Россия в течение недели представит США свои предложения в области безопасности.

«Нас не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО, потому что за этим, безусловно, последует размещение там соответствующих военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия», жалуется Путин.

Напомним:

1 декабря Путин предложил начать переговоры с Западом о гарантиях нерасширения НАТО на восток. После этого как в Альянсе, так и в правительстве Украины в очередной раз подчеркнули, что Москва не может помешать Киеву сблизиться с НАТО и не имеет права голоса в этом вопросе.

Кроме того, президент США Джо Байден убеждал, что не примет никаких «красных линий» Путина по поводу вступления Украины в НАТО. В Белом доме утверждают, что эту позицию американский лидер подтвердил и во время переговоров с Путиным 7 декабря.

Байден отказался идти на уступки Путину по поводу перспективы членства Украины в НАТО