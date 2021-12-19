Политики, артисты, мировые знаменитости: кого убила пандемия коронавируса в этом году

Второй год пандемия коронавируса уносит миллионы жизней. В борьбе с болезнью известность и социальный статус не дают никаких гарантий. От осложнений COVID-19 умирают политики и государственные деятели, актеры и публичные личности.

РБК-Украина предлагает вспомнить тех, кого не стало в 2021 году из-за коронавируса, передает NNS.

Александр Омельченко

Бывший мэр Киева умер 25 ноября в возрасте 83 лет. После перенесенного коронавируса у него случился инфаркт. Александр Омельченко руководил КГГА на протяжении 10 лет (1996-2006). За это время в столице были открыты 8 станций метро, проведена реставрация Майдана Незалежности и ряда храмов.

В 2007-2012 годах Омельченко был депутатом Верховной рады. С 2014 стал депутатом столичного городского совета, возглавлял партию “Единство”. Баллотировался в мэры Киева в 2020-м.

Нина Русланова

Актриса скончалась 21 ноября 2021 за две недели до своего 76-летия. Нина Русланова родилась в Богодухове Харьковской области. Ее детство прошло в детдоме, там же ей дали фамилию в честь певицы Лидии Руслановой. В Харькове Нина Русланова поступила в театральный институт, а через год продолжила учебу в Москве. Работала в театре Вахтангова, сыграла в более 140 картинах (“Короткие встречи”, “Мой друг Иван Лапшин”, “Афоня” и др.).

Валерий Гаркалин

Российский актер, театральный педагог умер 20 ноября 2021 от тяжелых последствий коронавируса, длительное время находился в коме. Валерий Гаркалин известен своими ролями в фильмах “Ширли-мырли”, “Ландыш серебристый”, сериалах “Моя прекрасная няня”, “Участок” и др. На его счету около 100 киноработ и многочисленные роли в театре.

Георгий Морозюк

Народный артист Украины, актер кино и театра не смог победить COVID-19. 19 ноября Георгий Морозюк скончался в больнице Ровно в возрасте 77 лет. Его называли “королем сцены”. Актер сыграл более сотни ролей во Львовском и Ровенском драматических тетрах. Георгий Морозюк снимался в фильмах “Высокий перевал”, “Голод-33”, “Венчание со смертью”, “Гетманские клейноды”, “Черная рада”, “Непокоренный”, “Железная сотня”.

Ефим Звягильский

Бывший народный депутат умер 6 ноября 2021 в 88 лет. Звягильский был депутатом ВР с 1990 по 2019 – единственный из нардепов, кто работал в парламенте с 1-го по 8 созыв. Один из основателей Партии Регионов, позднее – член ОПЗЖ. В 1993-1994 годах Ефим Звягильский исполнял обязанности премьер-министра Украины, был первым вице-премьером. До прихода в политику возглавлял угольную шахту им. Засядько.

Тимур и Елена Литовченко

С разницей в один день не стало супружеской пары украинских писателей. Тимур и Елена Литовченко умерли от коронавируса 28 и 29 октября 2021. Они были авторами книг в жанре фантастики, исторических, детективных романов (“Принц Украины”, “Пустоцвет”, серия книг “101 год Украины” и др.). Тимур Литовченко также работал журналистом в “Голосе Донбасса”, “Зеркале недели”, “Аргументы и Факты”, УНИАН.

Колин Пауэлл

В 84 года от COVID-19 скончался американский политик и военный Колин Пауэлл. Он занимал должность госсекретаря США во время первой президентской каденции Джорджа Буша-младшего. Пауэлл стал первым афроамериканцем на столь высоком посту. В администрации президента Рейгана Колин Пауэлл был советником по национальной безопасности. Генерал-лейтенант армии США, участвовал в войне во Вьетнаме.

Евгений Марчук

Первый руководитель СБУ, премьер-министр Украины умер 5 августа от сердечно-легочной недостаточности после коронавируса. Евгению Марчуку было 80 лет, до 2019 года он работал в составе ТКГ по Донбассу. За свою карьеру в политике занимал должности министра обороны, секретаря СНБО, вице-премьера, премьер-министра Украины, главы СБУ. Марчук был депутатом Верховной рады II- III созывов от СДПУ(о). Баллотировался на выборах президента в 1999 году, занял 5 место.

Петр Мамонов

Актер и музыкант скончался 15 июля после продолжительного лечения от COVID-19. Петр Мамонов известен своими драматическими ролями в фильмах “Остров”, “Игла”, “Царь”, “Такси-блюз”. Выступал с моноспектаклями, написал 8 книг. В конце 80-х Мамонов создал рок-группу “Звуки Му”, которая выпустила 12 альбомов. Был ведущим авторских программ на радио.

Владимир Меньшов

Российский режиссер ушел из жизни 5 июля 2021 из-за осложнений коронавирусной инфекции. Владимир Меньшов приобрел известность в советские годы благодаря фильмам “Любовь и голуби”, “Москва слезам не верит” (за эту картину получил “Оскар”). Снимался в российских фильмах и сериалах.

Меньшов был депутатом “Единой России” и доверенным лицом Владимира Путина во время выборов 2018. Возглавлял Общественный совет РФ при Федеральной службе исполнения наказаний.

Василий Лановой

Актер скончался в реанимации одной из больниц Москвы 28 января 2021. Двумя неделями ранее Василий Лановой отметил свое 87-летие. Зрителям он запомнился своими ролями в советских фильмах “Война и мир”, “Анна Каренина”, “Солярис”, “Семнадцать мгновений весны”. Всего на его счету более 120 фильмов и множество работ в театре.

Ларри Кинг

Знаменитый американский журналист скончался 23 января 2021 в больнице Лос-Анджелеса, куда попал с диагнозом COVID-19. Ему было 87 лет. Ларри Кинг первым ввел формат разговора со слушателями в прямом эфире радио. Его телешоу Larry King Live выходило на СNN на протяжении 25 лет и попало в книгу рекордов Гиннеса.

За свою карьеру Кинг взял более 50 тысяч интервью, в том числе у всех президентов США, начиная с Джеральда Форда. Журналист имел украинские корни – его отец родился в Коломые.

Фил Спектор

Осложнения коронавируса стали причиной смерти 81-летнего музыканта и продюсера. Он вошел в историю поп-музыки как создатель техники звукозаписи и аранжировки “стена звука”. Работал с Тиной Тернер, Леонардом Коэном, Шер. Также Спектор был продюсером альбома Beatles “Let it be”, а позднее сотрудничал с Джоном Ленноном. В 2009 году Фил Спектор был осужден на пожизненное заключение за убийство актрисы Ланы Кларксон. Умер в тюрьме 16 января 2021 года.

Борис Грачевский

Художественный руководитель “Ералаша” умер от последствий COVID-19 в 71 год. Борис Грачевский был одним из основателей детского юмористического проекта в середине 1970-х и работал над ним до самой смерти. Создал киностудию “Ералаш”, выступил режиссером художественных фильмов “Крыша”, “Между нот”, участвовал в телешоу. Грачевский тяжело заболел коронавирусом, был подключен к аппарату ИВЛ, умер 14 января 2021 года.

Напомним, 13 июня 2021 на 91 году жизни скончался знаменитый хореограф Григорий Чапкис. Накануне народный артист тяжело перенес пневмонию. Однако по заявлению его сына, причиной смерти стал не коронавирус, а почтенный возраст балетмейстера.

Также 8 августа не стало украинского художника, директора Одесского музея Александра Ройтбурда. Он длительное время боролся с онкологией.