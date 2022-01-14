Под каким предлогом Россия может напасть на Украину? Украинцев просят не поддаваться на подстрекательство и провокации со стороны РФ, которые в дальнейшем могут быть использованы против нас.

Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Телеграф.

На фоне масштабных учений РФ и сосредоточения на границах с Украиной 100-тысячные войска в США сделали новое заявление о нацбезопасности нашей страны.

По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, слова которого цитируют на странице Белого дома в “Твиттере“, поводом для нападения на Украину может стать попытка госпереворота в нашей стране.

Политик не исключает, что Россия придумывает причины для полномасштабного вторжения, среди которых дезинформация украинцев, самих россиян, а также диверсии.

Джейк Салливан, ссылаясь на разведку США, говорит, что РФ может сфабриковать повод для вторжения. Одним из них может стать обвинение для Украины: мол, наши солдаты якобы готовятся напасть на российские силы на востоке, и это может стать поводом для “ответной” атаки.

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Между тем, в посольстве США в Украине обратились к нашим согражданам с просьбой не поддаваться дезинформации Кремля. Мол, распространение фейков со стороны РФ уже не должно никого удивлять. Дипломаты просят не поддаваться подстрекательству, которое в дальнейшем может быть использовано против Украины.

“Никого не должно удивлять распространение Россией дезинформации о неприемлемых обязательствах, или даже ее подстрекательстве к чему-то, что она сможет использовать в качестве повода для дальнейшей дестабилизационной деятельности. Мы призываем всех не идти на поводу в непрекращающейся дезинформации Москвы” , говорится в сообщении.

Нікого не має дивувати поширення Росією дезінформації про неприйняті зобов’язання, або навіть її підбурювання до чогось, що вона зможе використати як привід для подальшої дестабілізаційної діяльності. Ми закликаємо всіх не піддаватися на невпинну дезінформацію Москви. pic.twitter.com/w6fLw1i1Hu — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 13, 2022

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Фото: EPA/UPG