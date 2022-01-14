Под каким предлогом Россия может напасть на Украину – дипломаты сделали обращение к украинцам

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Росія може напасти на Україну
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Под каким предлогом Россия может напасть на Украину? Украинцев просят не поддаваться на подстрекательство и провокации со стороны РФ, которые в дальнейшем могут быть использованы против нас.

Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Телеграф.

На фоне масштабных учений РФ и сосредоточения на границах с Украиной 100-тысячные войска в США сделали новое заявление о нацбезопасности нашей страны.

По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, слова которого цитируют на странице Белого дома в “Твиттере“, поводом для нападения на Украину может стать попытка госпереворота в нашей стране.

Политик не исключает, что Россия придумывает причины для полномасштабного вторжения, среди которых дезинформация украинцев, самих россиян, а также диверсии.

Джейк Салливан, ссылаясь на разведку США, говорит, что РФ может сфабриковать повод для вторжения. Одним из них может стать обвинение для Украины: мол, наши солдаты якобы готовятся напасть на российские силы на востоке, и это может стать поводом для “ответной” атаки.

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Между тем, в посольстве США в Украине обратились к нашим согражданам с просьбой не поддаваться дезинформации Кремля. Мол, распространение фейков со стороны РФ уже не должно никого удивлять. Дипломаты просят не поддаваться подстрекательству, которое в дальнейшем может быть использовано против Украины.

“Никого не должно удивлять распространение Россией дезинформации о неприемлемых обязательствах, или даже ее подстрекательстве к чему-то, что она сможет использовать в качестве повода для дальнейшей дестабилизационной деятельности. Мы призываем всех не идти на поводу в непрекращающейся дезинформации Москвы” ,говорится в сообщении.

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Фото: EPA/UPG

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