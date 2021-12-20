Почему некоторые люди не заражаются коронавирусом после контакта с больными

Ученые нашли объяснение феномену людей, которые не заражаются коронавирусом, находясь среди больных. Они считают, что дело в повышенном уровне Т-клеток.

Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Реалист.

К такому выводу пришли британские ученые под руководством Лео Суодлинга из Университетского колледжа Лондона. Их исследование опубликовало издание “Nature”.

Коронавирусом заразились уже более 257 миллионов человек. 5 миллионов из них – умерли из-за осложнений. Но некоторые люди получили иммунитет к коронавирусу, не заразившись при этом.

В ходе исследования проверили данные 58 человек, которые в разгар пандемии работали в больницах Лондона. За четыре месяца наблюдения у них не зафиксировали ни одного положительного ПЦР-теста. У них также не образовались антитела.

Анализы показали, что у 20 человек повышен уровень Т-клеток. Еще у 19 человек заметили высокий уровень иммунопротеина IFI 27. Его называют “ранним сигналом коронавируса”.

“Иммунный белок свидетельствует о заражении, которое почему-то было прервано”, отмечают авторы исследования.

Есть вероятность, что вирус все же проникал в организм этих людей. Но иммунитет оперативно с ним справился. Ученые полагают, что Т-клетки устранили белковый кластер вируса, который отвечает за его размножение.

Прямых доказательств прерванного заражения пока нет. Явление связывают с тем, что в период исследования в больницы поступало большое количество пациентов с коронавирусом.

Иммунитет мог выработаться у медиков, которые часто сталкивались с респираторными заболеваниями. Ученые подчеркивают: это не означают, что простуда может защитить от коронавируса.

Ученые надеются, что исследование поможет разработать новые вакцины от коронавируса, основанные на Т-клетках.

Фото: bbc.com