Опубликованы ответы США и НАТО на “гарантии безопасности” России. О чем там?

Испанская газета опубликовала ответы США и НАТО на так называемые гарантии безопасности России.

Так, они отвергли требование о нерасширении Альянса, но предложили России меры по укреплению доверия и переговоры касательно соглашений о разоружении.

Об этом сообщает наибольшая испанская газета El País, в распоряжении которой оказались документы, пишет Громадське, передает NNS.

Основными требованиями России было подписание двустороннего соглашения о безопасности в Европе и обещание не расширять НАТО на восток. РФ даже направила черновик возможных соглашений. Однако и публично, и в письменных ответах Запад отверг эти предложения и акцентировал на политике «открытых дверей».

Вашингтон в своем ответе указал, что в черновиках соглашений Россия выдвинула требования, подрывающие принципы, которые ранее Россия обязывалась поддерживать. Упоминаются Уставы ООН, Хельсинкские соглашения, Основополагающий акт НАТО-Россия, которые закрепляют право каждого государства выбирать свои соглашения и альянсы в отношении безопасности.

Что за «гарантии безопасности»?

Россия требует от НАТО никогда не расширяться на восток, в частности, не брать в ряды Альянса Украину. Публично и США, и НАТО возражали против таких условий, указывая, что любая страна может без помощи других найти собственный путь развития.

Кроме того, в РФ выдвинули дополнительные условия, предусматривающие вывод войск НАТО из части стран. В частности, требуют от НАТО вернуться к конфигурации 1997 года, когда в Альянс входили 17 стран. Их требование касается, в частности, Болгарии и Румынии. В НАТО тоже публично возражали против таких условий.

Соединенные Штаты просили Россию не публиковать их ответы. Однако российский министр иностранных дел Сергей Лавров 27 января заявлял, что не сомневается, что содержание документов «вытечет».

НАТО и США призвали к деэскалации ситуации у границ Украины, где Россия разместила примерно 130 тысяч своих военных. В ответе НАТО есть требование к выводу российских войск из Украины, Молдовы и Грузии.

Кроме того, Вашингтон готов к взаимным обязательствам с Москвой в отношении Украины. К примеру, США могут воздержаться от разворачивания на территории Украины наступательных ракетных систем наземного базирования и постоянных сил с боевыми задачами. Но сначала нужно проконсультироваться с Киевом.

В ответе США отмечают, что «готовы работать над достижением взаимопонимания с Россией» вместе со своими партнерами. Так, Вашингтон не против обсудить соглашения о разоружении и мерах по укреплению доверия, например, проведение встреч ОБСЕ, восстановление Совета Россия-НАТО, проведение встреч США-Россия.

Североатлантический альянс предлагает восстановить представительство НАТО в Москве и России в Брюсселе, продолжать обмениваться информацией о военных учениях, повысить их прозрачность, а также создать горячую линию для экстренной связи. Кроме того, НАТО предлагает консультации, чтобы избежать инцидентов в воздухе и на море.

Еще Альянс предлагает способствовать созданию свободного и безопасного киберпространства. Такое предложение звучит после того, как в январе ряд веб-ресурсов государственных органов Украины пострадал от кибератаки. В СБУ считают, что к этому причастна Россия.

Также США готовы начать переговоры с Россией по контролю за вооружением в отношении ракет средней и малой дальности. Например, Вашингтон готов обязаться не размещать крылатые ракеты «Томагавк» на базах в Румынии и Болгарии, с которых они способны достичь российской территории. В свою очередь США призывают Россию к аналогичным действиям и убрать ракеты с двух своих баз (на выбор). Соединенные Штаты обещают обсудить с союзниками из ЕС все вопросы, влияющие на безопасность Европы.

Возможное нападение со стороны РФ

По данным Минобороны, у границ Украины находятся около 130 тысяч российских военных, в том числе военная авиация. В украинской разведке говорят, что Россия готовится к возможной атаке на восток и юг Украины в январе-феврале 2022 года.

Американские разведчики (в соответствии с предполагаемым сценарием, которым поделился Bloomberg) считают, что наступление на Украину может произойти с трех направлений: с оккупированного Крыма, Беларуси и российской границы. Так, часть российских войск уже расположена в Беларуси, где в феврале также должны пройти совместные учения.