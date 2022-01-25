Нулевые возвращаются: 10 главных трендов сезона весна-лето 2022

Ранние 2000-е снова вернулись в моду. Стиль нулевых приобретал популярность в течение нескольких сезонов, пока окончательно не захватил подиумы. Предлагаем ознакомиться с новинками сезона весна-лето 2022 года.

Barbie girl

Взглянуть на мир в розовых очках — единственный способ не скатиться в депрессию, поэтому в палитре сезона розовый представлен широким диапазоном от энергичного яркого Innuendo до нежного пудрового Gossamer Pink под номером Pantone 13-1513, согласно комментарию, «вселяющего уверенность, что все будет хорошо, — это как дружеское похлопывание по спине». Действительно, камбэк розового убедительнее других трендов нулевых демонстрирует, что в мире все уже гораздо лучше, чем 20 лет назад: сегодня цвет Барби не называют цветом глупых блондинок, а сама Барби транслирует максимальное дайверсити.

По карманам

Пока рэперы носят брюки карго с бомберами, худи и футболками, девушки рэперов уравновешивают мешковатый фасон ультраженственными бюстье и корсетами, не забывая и о высоких каблуках, как в ностальгических китчевых видео про лучшие тусовки у нас в клубе. Получив признание как исключительно функциональная модель (количество вместительных карманов подкупает!), они все чаще заменяют и любимые джинсы, и классические брюки, выступая не только в вариациях из технологичных тканей защитного цвета, но и из яркого шелка и атласа, металлизированной кожи, денима и даже твида.

Корсетный ряд

Корсет — не только синоним бельевой шика, одной из главных составляющих грянувшего во всем своем неистовстве стиля 2000-х, но и настоящий символ победившего феминизма: модницы, которые на протяжении долгих столетий пытались освободиться от оков корсет, сегодня носят его кружевные, кожаные и атласные вариации исключительно по собственному выбору, наслаждаясь свободой модной воли. И не заигрываются в рафинированных принцесс – не прячут корсет под одеждой, а, напротив, зашнуровывают (или уже просто застегивают на молнию) поверх топов, футболок и даже свитеров.

С платформы говорят

После череды локдаунов мир захватил потребительский тренд pandemic revenge, или месть за пандемию: идея встречать каждый день как день рождения, наверстывая упущенные радости жизни, среди которых — и возможность носить туфли на высоких каблуках. Ссылаясь на архивы диско, травести и панка, каблуки теперь на просто высокие, а головокружительной, почти карикатурной высоты, утрированной за счет подносочной платформы.

Остров Капри

После трех весенне-летних сезонов велосипедки уступают место брюкам капри, наращивая длину. Очередная примета нулевых, капри — идеальная компания для других знаковых вещей той эпохи, например, для короткого яркого кардигана и пары мюлей на шпильках. Спортивные, как у Кэрри Брэдшоу, милитари, как у Рэйчел Грин, или в цветочных узорах, как у Торренс Шипман, атласные, велюровые, кожаные — каких только вариаций нет на этом «острове Капри». И это не просто игра слов, а исторический факт — брюки действительно родом оттуда.

Крошка моя

Мы знаем, что вы делали прошлым летом: носили топы, юбки, брюки и даже купальники, вязанные крючком в технике кроше. Знаем даже больше — связанные вашими собственными руками, которые нужно было чем-то занять во время очередного локдауна. Судя по тому, что в последний раз бум на кроше наблюдался более полувека назад, в 1960-е и 1970-е, следующей волны миграции салфеток-снежинок с бабушкиного телевизора в модный гардероб придется ждать долго. Хватаемся за спицы, пока тренд на теряет позиций и встречает свое четвертое по счету лето.

Маемся дурью

Ностальгия по 1990-м уступает место цитированию 2000-х, переосмысляя базовый гардероб с поправкой на новую модную повестку. Так, одну из его основ — белую футболку — сменяет майка-алкоголичка, или wife beater. Для тех, кто в нулевые только родился, термин расскажет много интересного из истории моды. Например, о Марлоне Брандо в фильме «Трамвай „Желание“», который перевел ее из бельевого комода в шкаф. О Джорджо Армани, уверенном, что «белая майка — альфа и омега модного алфавита». Или о Кейт Мосс, которая сделала ее синонимом безупречного вкуса.

Самый минимум

Пока теоретики моды спорят, кто и где все-таки изобрел мини-юбку — Мэри Куант в Лондоне, Андре Курреж в Париже или Энн Фрэнсис в Нью-Йорке, — практики уже выгуливают ультракороткие модели с низкой посадкой, одновременно обнажающие пресс и едва прикрывающие бедра. Мини-юбки этой весной действительно короче некуда — справедливо было бы назвать их микро-юбками, но это еще один вопрос из теоретической части, а на деле надо просто выбрать самую эффектную — в складку, с накладными карманами или с высоким разрезом, если, конечно, у вас хватит смелости!

В связи с чем

Плетеные сумки из соломки, рафии и джута, породившие бум на плетенки из кожи, бисера и шелка, теперь напоминают о себе вязанными крючком яркими радужными моделями. Даже если их засилье на подиуме — удачный результат неудачных попыток связать топ или юбку в технике кроше, мы обеими руками за то, чтобы эти попытки множились. Красочные авоськи, кажется, снабжены тройным дном и вмещают целую жизнь, а еще заметно сбивают пафос с китчевых образов 2000-х и подчеркивают стилистическое родство вернувшейся декады нулевых с эпохой гедонизма — 1970-ми.

Сегодня на экране

После увлечения мировых подиумов горнолыжной эстетикой, которая превратила зиму в одну большую вечеринку в альпийском шале длиной в три месяца, а повседневный гардероб заполнила комбинезонами, свитерами и балаклавами, литая оптика из клипов r’n’b’-див ранних нулевых, напоминающая защитную лыжную маску, уже не вызывает вопросов. Очки-экраны в стиле 2000-х, пожалуй, можно назвать самым футуристичным винтажем, ведь именно они служат прототипом очков виртуальной реальности будущего. Впрочем, недалекого будущего. Аналитики прогнозируют запуск долгожданного гаджета в массовое производство в ближайшие годы — пора репетировать новую реальность.

Об этом NNS узнал из сообщения glamour

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