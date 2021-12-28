Новогодний парад планет: когда и как его увидеть

Ученые заявили, что 2021 год закончится парадом планет. Так, Юпитер, Сатурн, Венера и Меркурий появятся в поле зрения после заката.

Об этом со ссылкой на JerseysBest сообщают novyny.live, передает NNS.

Парад планет в 2021 году

Лучший возможность увидеть все шесть планет за один вечер будет с 28 декабря по 3 января, примерно через полчаса после заката.

Для того чтобы увидеть планеты, необходимо вернуться лицом к юго-западному небу около 17-17:30.

В это время Венера будет яркой, но будет находиться снизу, так что ее можно будет увидеть на горизонте. Меркурий нужно искать снизу и слева от Венеры, а ближе к 30 декабря он к ней приблизится.

Юпитер и Сатурн тоже находятся в поле зрения, но уже ниже. Они расположены сверху и слева от Венеры.

Как увидеть Марс

Осенью красная планета не была видна на небе, однако уже 31 декабря ее можно будет снова увидеть. Чтобы это сделать, нужно повернуться лицом к юго-западу около 6-6:30 утра.

Около полумесяца будут находиться две яркие красные точки – Антарес (более яркая) и Скорпион. Слева от них находится Марс.