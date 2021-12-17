Назван возраст, в котором мужчины и женщины наиболее привлекательны

В США социологи определили возраст, в котором мужчины и женщины наиболее привлекательны для противоположного пола.

Так, специалисты смогли найти ответ на этот вопрос, изучив данные сайтов знакомств.

При этом ученые из двух университетов США попытались оценить привлекательность 200 тысяч пользователей таких сайтов, подсчитав количество сообщений, полученных от представителей противоположного пола.

Это позволило исследователям установить возраст, в котором люди наиболее привлекательны для противоположного пола.

Как оказалось, мужчины наиболее привлекательны для женщин в возрасте 50 лет, а женщины – в 18 лет.

Однако не переживайте, даже если вы намного старше 18-летних, ведь в действительности самодостаточная, интересная и образованная женщина никогда не останется без внимания мужчин.

К тому же отметим, что, по мнению многих психологов, в основном люди ищут для общения человека такого же возраста, с таким же уровнем физической привлекательности, образования и многих других нюансов.

Такие отношения часто бывают крепкими и сбалансированными.

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Об этом NNS узнал из сообщения “Обозреватель”