Наркомания во времена СССР: что об этом известно

Была ли наркомания в СССР до его распада? Официально – не было, как и алкоголизма, организованной преступности, секса, крупных техногенных катастроф.

В течение всех лет существования советской власти, за исключением периода гласности, официальная пропаганда утверждала, что в СССР отсутствует социальная среда, в которой может развиваться наркомания. Мол, явление это присуще исключительно буржуазному обществу и с давних пор страдают от наркомании главным образом богатые заграничные бездельники. Но на самом деле наркозависимых в СССР было немало.

СССР и наркотики

Наркотики на территории СССР появились еще до его создания. После начала Первой мировой войны на территории военного конфликта массово стали распространяться наркотические вещества разных видов. Раньше они использовались как обезболивающие.

Поскольку раненых было много, производство лекарственных средств увеличилось, что повлекло за собой ухудшение их качества, а частое несоблюдение точных дозировок привело к распространению зависимости.

Уже в 1918 году на территории СССР даже создавались клубы морфинистов. Участники открыто употребляли морфий, эфир, опиум и героин. К слову, купить наркотики стало слишком просто – их продавали в киосках с табачными изделиями, а стоили они копейки. Водка была дороже.

Такое положение сохранялось в СССР до конца НЭПа. Позже цены на синтетические наркотики стали расти из-за пошлин, поэтому они перестали быть доступными. Но наркозависимые нашли выход: употребляли опийный мак и дикорастущую коноплю.

Наркомания в СССР и борьба с ней

В 50-70-х годах наркотики получили “популярность” на всей территории СССР. В отдельных республиках некоторое время люди почти легально употребляли терьяк. Синтетические наркотики можно было купить у знакомого провизора (с переплатой) и другими преступными каналами, хорошо известными зависимым.

Как отмечает “БИЗНЕС Online”, для современного наркомана ассортимент советских аптек в 1950–1980-х годах был бы настоящим клондайком. В пятидесятые годы свободно продавались, например, желудочные таблетки на основе натурального опиума, а позже и эфедрин, и кодеин, и всевозможные барбитураты. Приготовить какое-нибудь “увеселительное” зелье из них не составляло никаких проблем.

На фоне массового употребления наркотиков, в 1956 году из перечня свободных для продажи препаратов исключили морфий, героин, опиум и ряд других наркосодержащих медикаментов. С тех пор их продавали только по рецепту врача, а кража таких препаратов – каралась законом.

Но зависимым это не очень помогало, о наркомании в ЦК, правительство и союз Верховного Совета писало достаточно большое количество граждан. Родители наркоманов жаловались, что им никто не помогает в их беде. А внимательные граждане сообщали, что торговля наркотиками идет спокойно по всей стране, включая Москву.

Ситуация стала еще более критичной, когда поездки в зарубежные страны перестали быть привилегией избранных.Тогда количество наркозависимых людей в СССР выросло, а что-то с этим делать властям уже было не под силу.

NNS по материалам издания “О СССР”