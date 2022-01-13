Ученые из Университета Орегона (США) обнаружили, что каннабиноидные кислоты, находящиеся в составе марихуаны, могут препятствовать заражению коронавирусом.

Они связываются с шиповидным вирусным белком и блокируют процесс заражения.

Об этом сообщило издание MedicalXpress, передает NNS.

По данным исследования, каннабигеролиновая кислота CBGA и каннабидиолиновая кислота CBDA, соединяются со спайк-белком. Конкретно против него ориентированы все имеющиеся вакцины и терапия антителами.

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Отмечается, что эти кислоты не обладают психоактивными свойствами, однако они предотвращают проникновение вируса SARS-CoV-2 в организм человека.

“Эти каннабиноидные кислоты в большом количестве содержатся в конопле и во многих экстрактах конопли. Это не наркотические вещества и они не содержат психоактивных ингредиентов марихуаны, поэтому безопасны для людей. И наше исследование показало, что они были одинаково эффективны против всех вариантов SARS-CoV-2, включая варианты “Дельта” и “Омикрон”, отметили ученые.

Ученые предположили, что экстракты каннабиса с указанными кислотами можно использовать для профилактики и лечения COVID-19. Однако для этого необходимо провести более масштабные исследования.

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