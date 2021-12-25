Когда праздновать Рождество – 25 декабря или 7 января? Что говорят историки

Дискуссии относительно того, когда правильно праздновать Рождество-или 25 декабря, или 7 января – уже ведутся давно. Однако до единого мнения так и не дошли.

Что говорят о возникновении Рождества историки, и когда же праздновать – 25 декабря или 7 января? Об этом NNS узнал из сообщения novyny.live.

Когда правильно праздновать Рождество 25 декабря или 7 января

Известный историк и религиовед Игорь Козловский рассказал, что на самом деле в самом начале возникновения христианства Рождества никто не праздновал. Лишь через 300 лет после воскресенья, в IV веке, впервые вспоминают о рождественском празднике.

Однако если и вспоминали, то лишь наряду с Крещением Христа. Праздновали в один день, но большее внимание уделяли именно миссии Христа, а не рождению. Тем более, что нет документов, когда именно он родился.

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В те времена жили по юлианскому календарю, но он был не точным. Когда разногласия выявили, календарь начал смещаться. Соответственно, Рождество приблизилось к весне, а Пасха – к лету. В конце XVI в. появился григорианский календарь, в котором тоже нашли такое же расхождение в 13 дней.

“В 1924 году подавляющее большинство православных церквей мира перешли на новоюлианский календарь, который сейчас совпадает с григорианским. И только Россия, Грузия, Сербия, Украина продолжают отмечать Рождество по новоюлианскому календарю. Хотя и там, и там это 25 декабря”, пояснил историк.

По мнению главы Православной церкви Украины Епифания, в Украине могут перейти на празднование Рождества 25 декабря уже в течение ближайших 10 лет.

Игорь Козловский соглашается и говорит, что большинство украинцев действительно перейдет на дату 25 декабря в ближайшем будущем. Останется немало и тех людей, которые продолжат праздновать Рождество 7 января. Историк добавляет, что это нормально, ведь нельзя запрещать людям праздновать тогда, когда они желают.

Фото: 5.ua

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