Когда дети перестают верить в Деда Мороза: психологи назвали возраст

Психологи провели исследования и узнали, с какого возраста дети перестают верить в существование Деда Мороза и Санта-Клауса.

Дети верят в существование Деда Мороза и Санта-Клауса до 8-9 лет. По достижению этого возраста у них начинает идти на спад вера в этого новогоднего персонажа, который дарит подарки.

К такому выводу пришли психологи из британского Эксетерского университета, передает ONLINE.UA со ссылкой на Naked Science, информирует NNS.

Ученые провели масштабный опрос, в котором приняли участие более 1200 человек из разных стран. По результатам опроса оказалось, что уверенность в том, что Дед Мороз существует и что именно он дарит подарки на Новый год, достигает пика в пятилетнем возрасте. Спустя 3-4 года после этого вера у детей в сказочного новогоднего персонажа начинает пропадать.

Психологи провели исследование в этом направлении на фоне того, что дискуссия о том, стоит ли поддерживать веру детей в Деда Мороза или же нужно с самого детства рассказывать им правду о новогоднем волшебстве, идет уже достаточно долго.

Но они не стали приводить свое мнение, так как ответ на вопрос о том, стоит ли обманывать детей о Деде Морозе и Санта-Клаусе, если со временем они все-равно узнают правду, дать сложно.

Комментируя результаты своего исследования, психологи подчеркнули, что вера в Деда Мороза у детей пропадает тогда, когда они углубляются в понимание мира. Это происходит в возрасте около 9 лет, когда ребенок уже может соотнести размер саней Санта-Клауса и количество детей на планете.

Следует отметить, что большая часть опрошенных признались, что перестали верить в Деда Мороза из-за промахов родителей. Но при этом они уверили, что даже после того, как обман раскрылся, продолжали притворятся и “верить” в Деда Мороза.

Многие респонденты также добавили, что хотели бы верить в Санта-Клауса и сейчас.

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