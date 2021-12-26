Какой симптом штамма Омикрон указывает на тяжесть течения болезни

Штамм коронавируса Омикрон является очень заразным из-за чего распространяется быстро, при этом тяжесть течения у него меньшая. Но пациенты из группы риска так же остаются под ударом.
Что известно о симптомах Омикрона, и какой признак говорит, что болезнь протекает тяжело? Об этом NNS узнал из сообщения РБК-Украина.
“Штамм имеет меньшую тяжесть течения, но компенсирует все это облегченной передачей, что приводит к быстрому росту заболеваемости”,говорит инфекционист Ольга Голубовская.
По данным издания Express, в недавних исследованиях было высказано предположение, что один симптом тяжелого заболевания может длиться почти до двух недель.
Речь идет об одышке, которая чаще встречается у невакцинированных пациентов.
“Одышка, которая длится до 13 дней, связана с более тяжелыми случаями заражения этим вариантом”,говорится в сообщении.
Что известно об общих симптомах Омикрона?
Отдельные исследования предполагают, что более ранние признаки болезни могут включать:
- головную боль,
- боль в мышцах,
- усталость,
- чихание,
- ночную потливость.
Также пациенты могут жаловаться на заложенность носа, сухой кашель и боли в мышцах в нижней части спины.
А вот потеря запаха и вкуса, которая наблюдалась у 41 процента людей, инфицированных исходным штаммом COVID-19, при Омикроне встречается гораздо реже.
Врачи говорят, что при инфицировании Омикроном симптомы проявляются быстрее, чем при других штаммах – всего через три дня.