Какие рационы питания наиболее опасны для здоровья человека

Ученые из Великобритании, Австралии и Китая определили, какие рационы питания больше связаны с образованием сердечно-сосудистых заболеваний и риском смерти.



Об этом речь идет в исследовании, обнародованном в журнале BMC Medicine, пишет Громадське, передает NNS.

Так, ученые из Пекинского и Оксфордского университетов, а также из Университета Западной Австралии проанализировали данные британского биобанка о здоровье и образе жизни более 116 тысяч человек.

За почти 5 лет у 4 245 из них зафиксировали сердечно-сосудистые заболевания, инфаркты и инсульты, 838 умерли из-за этого. Еще 3629 человек скончались от других причин. Ученые определили, что два режима питания объясняют 63% отличий в энергетической плотности, наличии сахара и жира.

Первый режим предусматривает активное потребление шоколада и кондитерских изделий, масла и хлеба с низким содержанием клетчатки, но в то же время недостаточно свежих фруктов и овощей. При таком рационе риск сердечно-сосудистых заболеваний повышался в 1,07 раза, а риск смерти по какой-либо причине – в 1,37 раза.

Во втором режиме питания преобладали сахарные напитки, фруктовые соки и столовый сахар, а также консервы. В таком случае риск сердечно-сосудистых заболеваний повышался в 1,14 раза, а риск смерти по какой-либо причине – в 1,11 раза.

«Рацион, в котором регулярно присутствуют продукты с высоким содержанием жиров и/или сахара, был связан с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний и даже смерти», указали исследователи.

Ученые надеются, что эти знания помогут людям определить конкретные продукты и напитки, являющиеся главными элементами нездорового режима питания.

Что лучше не есть и не пить на Новый Год – предупреждение Минздрава