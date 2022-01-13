К Земле приближается опасный астероид

По данным Центра изучения околоземных объектов NASA к Земле приближается потенциально опасный астероид.

Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Популярная механика.

Как сообщается, километровый астероид пройдет на расстоянии около 2,9 миллионов километров от нашей планеты (более пяти расстояний до Луны), двигаясь со скоростью около 77 тыс. км. в час.

Его можно будет увидеть даже через любительское оборудование.

По данным NASA, приближающийся астероид известен как 7482 (1994 PC1) и был обнаружен в 1994 году. Никто не ожидает, что 7482 (1994 PC1) столкнется с Землей. Но, согласно прогнозам NASA, это ближайший объект за следующие два столетия. Ожидается, что его приближение состоится во вторник, 18 января.

Это будет не самый большой астероид, когда-то проносившийся мимо Земли. Это звание принадлежит астероиду 3122 Флоренция (1981 ET3), пролетевшему мимо 1 сентября 2017 года. По оценкам, этот астероид имеет размер от 4 до 7 км, и он снова пролетит мимо Земли 2 сентября 2057 года.

Хотя 7482 (1994 PC1) вряд ли будет виден вооруженным глазом, согласно сайту EarthSky.com, астрономы-любители с небольшим телескопом должны его обнаружить.

В сентябре этого года космический корабль NASA намеренно врежется в астероид, чтобы изменить его движение в космосе – это испытание технологии, разработанной для отражения удара астероида.

Околоземные объекты – это астероиды и кометы, орбиты которых находятся в пределах 48 миллионов километров от Земли. Выявление угрозы околоземных объектов или ОЗО, которые могут нанести серьезный ущерб, является основной задачей NASA и других космических организаций во всем мире.