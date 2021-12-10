Из летней Олимпиады хотят исключить три вида спорта

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Международный олимпийский комитет может исключить из программы летней Олимпиады три вида спорта.

France 24 приводит заявление президента МОК Томаса Баха, пишет Украинская правда, сообщает NNS.

Речь идет о боксе, тяжелой атлетике и современном пятиборье.

В МОК объяснили, что рассматривают вариант с заменой этих видов спорта более интересными для молодежи.

В частности, речь идет о скалолазании, серфинге и скейтбординге, которые дебютировали на Играх в 2020 году в Токио, однако не как основные, а как дополнительные.

Предложение о замене видов спорта МОК планирует озвучить на сессии 31 января 2022 года.

Если ее согласуют, то олимпийскую программу обновят перед предстоящими в 2028 году Играми в Лос-Анджелесе.

Тяжелая атлетика вошла в программу Олимпийских игр в 1896 году, современное пятиборье – с 1912-го, а бокс – с 1920 года. Это одни из самых старых видов спорта на Олимпиаде.

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