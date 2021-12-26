Кроме оливье и “Шубы”, новогодний стол в СССР не обходился без праздничного салата “Обжора”. Название говорит само за себя – остановиться будет трудно.

Салат Обжора

Рецептом советского салата “Обжора” поделился повар Сергей Поканевич. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

лук – 1 шт

морковь – 1 шт

куриное филе – 2 шт

огурцы маринованные – 100 г

майонез – 3 ст. л.

соль, перец

Способ приготовления:

1. Морковь и лук порезать кубиками. Обжарить до мягкости.

2. Порезать куриное филе и обжарить вместе с овощами. Посолить и поперчить.

3. Выжать чеснок.

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4. Отдельно нарезать огурцы кубиком.

5. Смешать жареные ингредиенты вместе с огурцами.

6. Заправить майонезом.

Об этом NNS узнал из сообщения “Обозреватель”

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