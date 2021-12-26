Кроме оливье и “Шубы”, новогодний стол в СССР не обходился без праздничного салата “Обжора”. Название говорит само за себя – остановиться будет трудно.
Салат Обжора
Рецептом советского салата “Обжора” поделился повар Сергей Поканевич. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
- лук – 1 шт
- морковь – 1 шт
- куриное филе – 2 шт
- огурцы маринованные – 100 г
- майонез – 3 ст. л.
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Морковь и лук порезать кубиками. Обжарить до мягкости.
2. Порезать куриное филе и обжарить вместе с овощами. Посолить и поперчить.
3. Выжать чеснок.
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4. Отдельно нарезать огурцы кубиком.
5. Смешать жареные ингредиенты вместе с огурцами.
6. Заправить майонезом.
Об этом NNS узнал из сообщения “Обозреватель”
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