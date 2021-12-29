Голосовой помощник Alexa от компании Amazon дал юной американке опасный для жизни совет – прикоснуться монеткой к оголенным проводам.

Об этом NNS узнал из сообщения LIGA.Tech.

Десятилетняя дочь американки Кристин Ливдал спросила у колонки Amazon Echo, какой челлендж ей выполнить.

Как правило, Alexa предлагает какую-нибудь загадку или логическую задачу. Но в случае с дочерью Ливдал Alexa предложила ребенку опасное развлечение:

“Вот кое-что, что я нашла в интернете. Согласно описанию на сайте ourcommunitynow.com, задание простое: подключи зарядное устройство телефона примерно наполовину к сетевой розетке, а затем дотронься монеткой до открытых контактов”.

К счастью, Кристин Ливдал оказалась рядом и для ее дочери все завершилось благополучно.

Как сообщил The Verge, компания Amazon откликнулась на жалобу и исправила оплошность в работе своего сервиса. Журналисты попробовали повторить то, что сделала девочка, но сервис больше не советовал тот же челлендж, the penny challenge. Ранее он появился в TikTok.

Голосовой помощник Alexa от компании Amazon — это онлайн-сервис для умных колонок, выпускаемых Amazon.

Сервис позволяет людям задавать вопросы умной колонке и получать ответы, которые предоставляет облачный сервис Amazon.

Кроме того, голосовой помощник Alexa позволяет включить музыку, узнать прогноз погоды, проверить расписание в календаре и т. п.

Alexa также совместима с техникой других брендов и помогает управлять ею, например, включать или выключать свет в помещении.