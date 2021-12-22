Билл Гейтс спрогнозировал, когда закончится пандемия COVID-19

Основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс сделал прогноз касательно окончания пандемии коронавируса (COVID-19).
Гейтс считает, что пандемия коронавируса может закончиться уже в 2022 году благодаря… новому штамму “Омикрон”, который распространяется очень быстро, но так же стремительно должна пройти и его волна.
Об этом он написал в Twitter, со ссылкой на “Сегодня” передает NNS.
Гейтс верит, что ситуация с COVID будет не вечной. По его словам, чем лучше люди будут заботиться друг о друге, тем быстрее наступит конец пандемии.
“Когда казалось, что жизнь вернется в нормальное русло (после вакцинации от обычного штамма коронавируса. – Ред.), мы можем вступить в худшую часть пандемии. Omicron ударит по всем нам. Теперь он есть у моих близких друзей, и я отменил большинство своих планов на отпуск”,пишет Гейтс.
Миллиардер призывает отнестись к “Омикрону” серьезно, даже если он будет лишь наполовину такой же опасный, как “Дельта”.
“Omicron распространяется быстрее, чем любой вирус в истории. Скоро это будет во всех странах мира… Если и есть хорошие новости, так это то, что Omicron распространяется так быстро, что, когда он становится доминирующим в стране, волна там должна длиться менее трех месяцев. Эти несколько месяцев могут быть плохими, но я все же верю, что, если мы предпримем правильные шаги, пандемия может закончиться в 2022 году”,заявил Гейтс.
COVID-предсказания Билла Гейтса
- В марте 2020 года Гейтс заявлял, что еще в 2015 году предупреждал об угрозе пандемии нового вируса. Он отмечал, что страны много тратят на вооружения и очень мало – на предотвращение эпидемий.
- В сентябре 2020-го миллиардер говорил, что в лучшем случая пандемия закончится в 2022 году. И это еще на тот момент не было вакцины от коронавируса и новых ковид-штаммов.
- А накануне прошлого Нового года Билл Гейтс ужаснул прогнозом о коронавирусе в 2021 году.