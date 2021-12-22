Билл Гейтс спрогнозировал, когда закончится пандемия COVID-19

Основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс сделал прогноз касательно окончания пандемии коронавируса (COVID-19).

Гейтс считает, что пандемия коронавируса может закончиться уже в 2022 году благодаря… новому штамму “Омикрон”, который распространяется очень быстро, но так же стремительно должна пройти и его волна.

Об этом он написал в Twitter, со ссылкой на “Сегодня” передает NNS.

Гейтс верит, что ситуация с COVID будет не вечной. По его словам, чем лучше люди будут заботиться друг о друге, тем быстрее наступит конец пандемии.

“Когда казалось, что жизнь вернется в нормальное русло (после вакцинации от обычного штамма коронавируса. – Ред.), мы можем вступить в худшую часть пандемии. Omicron ударит по всем нам. Теперь он есть у моих близких друзей, и я отменил большинство своих планов на отпуск”, пишет Гейтс.

Миллиардер призывает отнестись к “Омикрону” серьезно, даже если он будет лишь наполовину такой же опасный, как “Дельта”.

“Omicron распространяется быстрее, чем любой вирус в истории. Скоро это будет во всех странах мира… Если и есть хорошие новости, так это то, что Omicron распространяется так быстро, что, когда он становится доминирующим в стране, волна там должна длиться менее трех месяцев. Эти несколько месяцев могут быть плохими, но я все же верю, что, если мы предпримем правильные шаги, пандемия может закончиться в 2022 году”, заявил Гейтс.

COVID-предсказания Билла Гейтса