Байден и Путин снова созвонились, говорили меньше часа

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин 30 декабря провели очередной разговор на фоне стягивания российских войск к границам Украины.

Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на Громадське передает NNS.

Разговор президентов начался в 22:25 по Киеву и продлился в общей сложности 50 минут.

В Белом доме по итогам переговоров заявили, что Байден призвал Россию к снижению напряженности с Украиной и четко дал понять, что в случае нового вторжения России в Украину последует «решительный ответ» от Соединенных Штатов, союзников и партнеров.

Штаты также указали, что уже со следующего года продолжится диалог о стратегической стабильности: в НАТО через Совет Россия-НАТО и в ОБСЕ. Байден заявил, что существенный прогресс в этих диалогах может произойти только при условии деэскалации конфликта.

Что говорят в России?

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Путин в разговоре с Байденом в очередной раз упомянул так называемые гарантии безопасности со стороны США и НАТО и заявил, что РФ будет добиваться результатов переговоров по этому поводу, пишут росСМИ.

В Кремле указывают, что Байден за время разговора несколько раз «подчеркнул недопустимость начала ядерной войны».

«Очень важно, что президент Байден подчеркивал несколько раз во время разговора, что ядерную войну нельзя начинать, и что ее нельзя выиграть. Американцы понимают что США и Россией накоплены самые большие ядерные потенциалы в мире», цитирует Ушакова ТАСС.

Согласно заявлению Кремля, Путин сказал Байдену, что Россия будет вести себя «так, как вели бы себя США в вопросах своей безопасности».

«Основной момент, прозвучавший от американской стороны во время этого разговора — президент Байден четко заявил о том, что США не намерены размещать в Украине ударные наступательные вооружения», заявил помощник Путина.

В России также анонсировали, что Путин и Байден договорились продолжить диалог после Нового года, контакты будут на уровне администраций.

Напомним, Байден и Путин уже проводили видеовстречу 7 декабря, где главной темой была Украина и стягивание российских сил к украинским границам. Продлилась эта встреча два часа. По ее итогам США пригрозили России «невиданными санкциями», к которым не прибегли в 2014 году: полной изоляцией России от международной финансовой системы и остановкой работы газопровода «Северный поток-2».

Россия в свою очередь заявила, что хочет получить юридически закрепленные гарантии нерасширения НАТО в восточном направлении и того, что в соседних с РФ странах не будут размещены ударные наступательные системы вооружения.

После этой встречи Министерство иностранных дел РФ опубликовало свой проект «гарантий безопасности», где, в частности, содержится требование не включать Украину в НАТО.