Автомобили Tesla “станцевали” под знаменитый “Щедрик”. Видео выложили в сеть

Компания Илона Маска Tesla опубликовала яркое видео, на котором четыре электрокара “исполнили” знаменитый украинский “Щедрик”.

Ролик показали в Twitter компании, пишет РБК-Украина, передает NNS.

Световое шоу электрокаров

Компания Tesla показала видео, на котором звучит всем известная мелодия “Щедрик”. В английском аналоге она называется “Carol of the Bells”.

В ролике представили новую модель авто марки “Tesla” – S3XY. Мы можем увидеть четыре авто, которые стоят в ряд. Они исполняют синхронные движения под композицию Леонтовича “Щедрик”.

Видео порвало сеть

Буквально за сутки ролику поставили 45,8 тысяч лайков, а 600 пользователей им поделилось.

Откуда взялась песня

Напомним, что благодаря уникальному ритму украинская народная песня была переведена на английский язык, после чего стала рождественской песней для всего мира, известная под названием “Carol of the Bells”.

Кроме того, “Щедрик” стал саундтреком к таким известным фильмам и сериалам, как ” Южный парк”, “Симпсоны”, “Гриффины”, “Легенды завтрашнего дня”, “Гарри Поттер и узник Азкабана”, “Один дома” (2 первые части), “Крепкий орешек 2”, “Гоголь. Вий” и многие другие.

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