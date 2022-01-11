5 вещей, которыми мы регулярно пользуемся, не подозревая об их подлинном названии

Часто бывает так, что имя компании, производящей какой-либо продукт, становится нарицательным. К примеру, все принтеры стали называть ксероксами. Но есть и другие вещи, которыми мы регулярно пользуемся, не подозревая об их подлинном названии.

Об этом NNS узнал из сообщения Life.

Термос

Сейчас термосами называют все термокружки, которые позволяют хранить горячими напитки и все, что в них находится. Но мало кто знает, что “термос” – это совсем не вид посуды, а название компании Thermos GmbH, начавшей производить ее на рубеже XIX и XX веков. Само слово придумал житель Мюнхена, участвовавший в конкурсе на лучшее название торговой марки. Едва ли он думал, что результат его умственного труда закрепится в языках во всем мире.

Вазелин

Когда английский химик Роберт Чезбро изобрел петролатум, он назвал его нефтяным желе (Petroleum Jelly). Но потенциальные покупатели не особенно оценили наименование. Тогда из немецкого слова wasser (“вода”) и греческого elaion (“оливковое масло”) он составил новое название – вазелин. Через два десятилетия химик запатентовал Vaseline как торговую марку, которая до сих пор существует и принадлежит компании Unilever.

Фурминатор

Владельцы домашних животных точно слышали слово “фурминатор”. Сейчас все чаще его используют, подразумевая любые устройства для вычесывания пушистиков. На самом деле это вполне конкретная торговая марка FURminator (от английского fur – “шерсть” и Терминатор), изготавливающая любые инструменты для груминга питомцев. Компания появилась на рынке в 2002 году и вскоре его завоевала благодаря своим технологиям.

Фрисби

В середине прошлого века Уолтер Фредерик Моррисон заметил, как жителей Штатов интересуют НЛО, и создал игрушку, напоминающую летающую тарелку. Сначала она выпускалась под маркой Pluto Platter, но вскоре представители фирмы увидели, что студенты не покупали их товар, а в свободное время бросали друг другу жестяные банки из-под пирогов компании Frisbie Pie. Тогда-то игрушку переименовали в Frisbee. Спустя десятилетие любую летающую тарелку часто называют фрисби даже за пределами США.

Джакузи

По мнению многих людей, джакузи – это любая “ванна с пузырьками”. Ведь компания – производитель гидромассажных ванн Jacuzzi существует уже больше века! Даже американцы произносят название неправильно. На самом деле Jacuzzi – фамилия семи братьев-итальянцев, которые перебрались в Штаты, чтобы начать новую жизнь. Они являлись отличными механиками и изобретателями, и через десятки лет их фирмы по производству своих изобретений расположены в Канаде, Мексике, Италии и других странах. Корректно было бы произносить “Якуцци”, но английский язык все решил по-своему.

Читайте NNS в Фейсбуке