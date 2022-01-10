5 мистических мест мира, которые можно увидеть на Google Maps (фото)

Иногда на Google Maps отражаются совершенно неожиданные вещи и посмотреть на них можно не выходя из дома.

Далее рассказываем о пяти мистических местах мира, которые можно посетить в интернете.

Удивительное существо “в профиль” вблизи Чили (координаты 19 56 56,76 S, 69 38 2,08 W)

Недалеко от североамериканской страны можно увидеть изображение на фоне пустыни якобы существа “в профиль”. Можно предположить, что это огромная голова. Вернее, ее изображение.

Корбельное кладбище в Чернобыле (координаты 51 17 6,09 N 30 12 44,47 E)

Не обошлось в подборке и без Украины. В местах, где произошла самая страшная технологическая катастрофа в истории, есть так называемое “корабельное кладбище”. На снимке можно разглядеть разбитые суда, разбросанные близ друг друга.

Черная дыра в Китае (координаты 38.85878007241521,111.6031789407134)

Большую черную дыру можно увидеть вблизи автодороги в Китае. Однако, что именно в ней находится, неизвестно

“Зона 52” в США (координаты 37.401437, -116.86773)

Эти загадочные фигуры на полях находятся вблизи испытательных полигонов в Неваде. Военный объект ограничен, поэтому людям приходится только догадываться и строить теории вокруг него.

НЛО в Румынии (координаты 45 42 12,68 n, 21 18 7,59 e)

Эта “летающая тарелка” уже успела снискать свою славу в интернете. Даже появлялись сообщения о том, что это якобы НЛО приземлилось вблизи города Тимисора. Однако румынская сеть НЛО решила исследовать этот вопрос и обнаружила, что это всего лишь заброшенная водокачка.

Об этом NNS узнал из сообщения Новости.LIVE.