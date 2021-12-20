В 2021 году, после затяжной пандемии и длительных ограничений, мир постепенно начал возвращаться к прежней жизни.

Люди во всем мире наблюдали за многими мероприятиями, где знаменитости демонстрировали самые стильные наряды. И пора узнать, кому удалось растопить сердца модных критиков – 12 самых стильных женщин мира в 2021 году.

Можно вспомнить много ярких образов и незабываемых выходов. Чего только стоит повязка на голову Prada Аманды Горман или платье в электрик-синем цвете Balenciaga на Ким Кардашьян, которое после ее снимков взорвало поисковые системы. Но если говорить о женщинах, чьи образы всегда были актуальны и продуманы до мелочей, то таких американский Vogue выделил двенадцать, пишет Сегодня, передает NNS.

Больше всех восхищала публику в 2021 году своими неповторимыми нарядами Зендая, которую начали называть иконой стиля. Леди Гага внесла перца в гламурный мир Голливуда вызывающими стрипами. А 68-летняя Изабель Юппер настолько раскрылась в своей женственности и элегантности, что впервые попала на обложку Vogue. Короче говоря, действительно есть кем вдохновляться.

Кейт Мосс

Кейт Мосс вошла в список 12 самых красиво одевающихся женщин в 2021 году по версии Vogue

Леди Гага

Леди Гага вошла в список 12 самых красиво одевающихся женщин в 2021 году по версии Vogue

Зендая

Зендея вошла в список 12 самых красиво одевающихся женщин в 2021 году по версии Vogue

Дуа Липа

Дуа Липа вошла в список 12 самых красиво одевающихся женщин в 2021 году по версии Vogue

Рианна

Рианна вошла в список 12 самых красиво одевающихся женщин в 2021 году по версии Vogue

Джордан Данн

Джордан Данн вошла в список 12 самых красиво одевающихся женщин в 2021 году по версии Vogue

Изабель Юппер

Изабель Юппер вошла в список 12 самых красиво одевающихся женщин в 2021 году по версии Vogue

Джемма Чан

Джемма Чан вошла в список 12 самых красиво одевающихся женщин в 2021 году по версии Vogue

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли вошла в список 12 самых красиво одевающихся женщин в 2021 году по версии Vogue

Зои Кравиц

Зои Кравиц вошла в список 12 самых красиво одевающихся женщин в 2021 году по версии Vogue

Синтия Эриво

Синтия Эриво вошла в список 12 самых красиво одевающихся женщин в 2021 году по версии Vogue

Никола Кофлан

Николя Кохлан вошла в список 12 самых красиво одевающихся женщин в 2021 году по версии Vogue