10 самых популярных новогодних детских костюмов в СССР (фото)

Новый Год, пожалуй, один из самых любимых праздников, накануне которого, предлагаем немного погрузиться в ностальгию и вспомнить, как проходили детские новогодние утренники в СССР и какие новогодние костюмы были популярны.

10. Белочка.

Третий по популярности костюм для девочек. Обычно «Белочки» были частью некоторых театрализованных представлений, где им отводилась определенная роль. Чаще они были помощницами Деда Мороза и Снегурочки.

9. Лисичка.

Лисички могли быть как положительными, так и отрицательными персонажами. Их задачей было обманом и уловками сорвать празднование Нового Года. Но по ходу спектакля их убеждали встать на сторону добра.

8. Мушкетер.

Дети постарше просто обожали этих героев и, конечно же, очень хотели быть на них похожими. Когда-то костюм мушкетера мог вызвать зависть остальных мальчиков на праздничном утреннике.

7. Буратино.

Популярный детский герой был желанным гостем и на новогоднее утреннике. Костюм обычно состоял из вязаной шапочки с бумажными «кудрями» и картонного носа.

6. Космонавт.

Костюмы космонавтов начали появляться на детских утренниках после 1960-х. И не удивительно, тогда все без исключения мальчишки от мала до велика хотели непременно стать космонавтами когда вырастут.

5. Снеговик.

Незаменимый герой любого новогоднего праздника. Какая зима без снеговиков? Как правило, снеговики в исполнении детей были помощниками Деда Мороза.

4. Мишка

Этот персонаж знаком всем с раннего детства. «Мишки» были обычно хорошими и сильными персонажами.

3. Петрушка.

Второй по популярности костюм для мальчиков. «Петрушкой» или «скоморохом» успел побывать, наверное, каждый второй мальчик, заставший детские утренники в СССР. А стать петрушкой было легко: яркий костюм и колпак на голову.

2. Зайчик.

Все, ну просто все без исключения мальчики хоть раз были «зайчиками» на новогоднем утреннике. Зайчики были первыми персонажами этих утренников, когда те только начинали становиться традицией. Костюм зайчика в те времена был до гениальности прост: два мягких уха из ткани, набитой ватой и лоскуток, в лучшем случае, шерсти, а обычно этой же ваты, сзади. Для стойкости в уши иногда вставляли проволоку. Хотя были и «бюджетные» варианты «зайчиков» с ушами из картона.

1. Снежинка.

Если все мальчики были зайчиками, то все девочки были снежинками. Начальная версия костюма снежинки, родом из 1930—1940-х годов, представляла собой обычное белое платье, украшенное блестящей новогодней мишурой. Ну и, конечно, белый бант на голове. Со временем снежинки становились сложнее и наряднее, на головах начали появляться белые короны, естественно, тоже с мишурой.

Об этом NNS узнал из сообщения на сайте nevsedoma.

Из чего готовить забытый новогодний салат из СССР “Обжора”

Читайте нас в Фейсбук