10 самых популярных новогодних детских костюмов в СССР (фото)

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в СCСР
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Новый Год, пожалуй, один из самых любимых праздников, накануне которого, предлагаем немного погрузиться в ностальгию и вспомнить, как проходили детские новогодние утренники в СССР и какие новогодние костюмы были популярны.

10. Белочка.

в СССР

Третий по популярности костюм для девочек. Обычно «Белочки» были частью некоторых театрализованных представлений, где им отводилась определенная роль. Чаще они были помощницами Деда Мороза и Снегурочки.

9. Лисичка.

в СССР

Лисички могли быть как положительными, так и отрицательными персонажами. Их задачей было обманом и уловками сорвать празднование Нового Года. Но по ходу спектакля их убеждали встать на сторону добра.

8. Мушкетер.

в СССР

Дети постарше просто обожали этих героев и, конечно же, очень хотели быть на них похожими. Когда-то костюм мушкетера мог вызвать зависть остальных мальчиков на праздничном утреннике.

7. Буратино.

в СССР

Популярный детский герой был желанным гостем и на новогоднее утреннике. Костюм обычно состоял из вязаной шапочки с бумажными «кудрями» и  картонного носа.

6. Космонавт.

в СССР

Костюмы космонавтов начали появляться на детских утренниках после 1960-х. И не удивительно, тогда все без исключения мальчишки от мала до велика хотели непременно стать космонавтами когда вырастут.

5. Снеговик.

в СССР

Незаменимый герой любого новогоднего праздника. Какая зима без снеговиков? Как правило, снеговики в исполнении детей были помощниками Деда Мороза.

4. Мишка

в СССР

Этот персонаж знаком всем с раннего детства. «Мишки» были обычно хорошими и сильными персонажами.

3. Петрушка.

в СССР

Второй по популярности костюм для мальчиков. «Петрушкой» или «скоморохом» успел побывать, наверное, каждый второй мальчик, заставший детские утренники в СССР. А стать петрушкой было легко: яркий костюм и колпак на голову.

2. Зайчик.

в СССР

Все, ну просто все без исключения мальчики хоть раз были «зайчиками» на новогоднем утреннике. Зайчики были первыми персонажами этих утренников, когда те только начинали становиться традицией. Костюм зайчика в те времена был до гениальности прост: два мягких уха из ткани, набитой ватой и лоскуток, в лучшем случае, шерсти, а обычно этой же ваты, сзади. Для стойкости в уши иногда вставляли проволоку. Хотя были и «бюджетные» варианты «зайчиков» с ушами из картона.

1. Снежинка.

в СССР

Если все мальчики были зайчиками, то все девочки были снежинками. Начальная версия костюма снежинки, родом из 1930—1940-х годов, представляла собой обычное белое платье, украшенное блестящей новогодней мишурой. Ну и, конечно, белый бант на голове. Со временем снежинки становились сложнее и наряднее, на головах начали появляться белые короны, естественно, тоже с мишурой.

Об этом NNS узнал из сообщения на сайте nevsedoma.

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