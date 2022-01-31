Россияне собирают подписи против войны с Украиной: кто уже подписал обращение

Россияне собирают подписи под обращением к руководству РФ против войны с Украиной. Обращение называется «Лишь бы не было войны». Среди тех, кто уже подписал его, как простые библиотекари и преподаватели университетов, так и известные артисты, журналисты, политики, ученые. Текст обращения и список подписантов обнародовало российское издание «Эхо Москвы», передает NNS.

В заявлении говорится, что на фоне роста напряжения на границах Украины и России граждане РФ «становятся заложниками криминального авантюризма, в который превращается внешнеполитическая линия России». При этом они наблюдают резкий рост цен и падение национальной валюты и живут в неопределенности, будет ли завтра война, и власти не спрашивают, хотят ли россияне этой войны.

Подписавшиеся заявляют, что ненавидят войну и что России не нужна война с Украиной: «Нам никто не угрожает, никто не нападает». Также они призывают к формированию антивоенного движения.

Заявление подписали, среди прочих, музыкант Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова, писательницы Виктор Шендерович и Нина Катерли, правозащитники Лев Пономарев, Светлана Аннушкина, Зоя Света, Валерий Борщев, режиссеры Гарри Бардин, Владимир Мирзоев, политики Григорий Явш и другие.

Ниже полный текст заявления и список подписантов

Заявление сторонников мира против Партии Войны в российском руководстве:

Поток тревожной информации о возможном вторжении России в Украину усиливается. Появляются сообщения об интенсивной вербовке наемников в России и переброске топлива и военной техники на территорию Донецкой и Луганской областей Украины. В ответ интенсивно вооружается Украина, НАТО направляет дополнительные силы в Восточную Европу. Напряжение не спадает, а напротив – только нарастает.

Граждане России фактически становятся заложниками криминального авантюризма, в который превращается внешнеполитическая линия России. Они не только живут в неопределенности – начнется ли большая война, но и наблюдают резкий рост цен и падение национальной валюты. Нужна ли россиянам такая политика? Хотят ли они войны, и готовы ли они нести на себе ее бремя? Давали ли они власти право на такую игру их судьбами?

Но граждан России никто не спрашивает. Общественная дискуссия отсутствует. На государственном телевидении представлена только одна точка зрения, и это точка зрения сторонников войны. Оттуда звучат прямые военные угрозы, источаются агрессия и ненависть по отношению к Украине, Америке и странам Запада. Но самое опасное, что война подается как допустимое и неизбежное развитие событий. Людей пытаются обмануть, развратить, навязать им идею священной войны с Западом вместо развития страны и повышения уровня жизни ее граждан. Вопрос цены не обсуждается, но платить эту цену – цену огромную и кровавую – придется именно простым людям.

Мы, ответственные граждане России и патриоты своей страны, обращаемся к политическому руководству России, и бросаем открытый и публичный вызов Партии Войны, которая сформировалась внутри власти.

Мы выражаем точку зрения той части российского общества, которая ненавидит войну, и считает преступлением даже само использование военной угрозы и криминального стиля во внешнеполитической риторике.

Мы ненавидим войну, а вы считаете ее допустимой. Мы выступаем в защиту мира и благополучия для всех граждан России, а вы ставите их жизни и судьбы на кон в своей политической игре. Вы обманываете и используете людей, а мы говорим им правду. Это мы говорим от имени России, а не вы, потому что народы России, потеряв миллионы людей в войнах прошлого, многие десятилетия живут по пословице «лишь бы не было войны». Вы забыли об этом?

Наша позиция предельно проста: России не нужна война с Украиной и Западом. Нам никто не угрожает, на нас никто не нападает. Политика, основанная на продвижении идеи такой войны – аморальна, безответственна и преступна, и не может вестись от имени народов России. У такой войны не может быть ни легитимных, ни нравственных целей. Дипломатия страны не может занимать никакой другой позиции, кроме категорического неприятия такой войны.

Война не только не соответствует интересам России, но и несет в себе угрозу самому ее существованию. Безумные действия политического руководства страны, толкающие нас к этой черте, неизбежно ведут к формированию в России массового антивоенного движения. Каждый из нас естественным образом становится его частью.

Мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить, а если это потребуется, то и остановить войну.

Россияне собирают подписи против войны с Украиной: кто уже подписал

Лев Пономарев*, правозащитник Валерий Борщев, правозащитник Светлана Ганнушкина, правозащитница Леонид Гозман, политик Лия Ахеджакова, актриса, народная артистка РФ Aндрей Макаревич, музыкант Гарри Бардин, режиссер Виктор Шендерович*, писатель Татьяна Лазарева, телеведущая Андрей Зубов, историк, политик Андрей Нечаев, политик Алина Витухновская, писатель Александр Белавин, физик Николай Розанов, член-корреспондент РАН Наталия Евдокимова, ответственный секретарь Правозащитного совета Санкт-Петербурга Ефим Хазанов, академик РАН Илья Гинзбург, физик, профессор Зоя Светова, журналист Григорий Явлинский, политик Лев Шлосберг, политик Борис Вишневский, политик Лев Гудков, социолог, доктор философских наук, профессор Игорь Чубайс, философ Татьяна Вольтская*, поэт, журналист Борис Соколов, историк, писатель Михаил Кригер, гражданский активист Вероника Долина, поэт Владимир Мирзоев, режиссер Ксения Ларина, журналист Андрей Пионтковский, публицист, Марк Урнов, профессор НИУ ВШЭ Михаил Лаврёнов, писатель Николай Прокудин, писатель Елена Фанайлова, поэт, журналист Григорий Михнов-Вайтенко, священнослужитель Лев Левинсон, правозащитник Сергей Германн, писатель Владимир Алекс, гражданский активист Юрий Гиммельфарб, журналист Юрий Самодуров, правозащитник Евгений Цымбал, гражданский активист Виталий Диксон, писатель Наталья Мавлевич, переводчик Ашраф Фаттахов, юрист Виктор Юнак, писатель Валерия Приходкина , правозащитник Елена Григорьева, детский поэт Вера Шабельникова, редактор Маир Махаев, философ, лингвист Амнуэль Григорий, продюсер, режиссер, публицист, политик. Сергей Кривенко, правозащитник Ярослав Никитенко, экологический и гражданский активист, учёный Татьяна Янкелевич Боннэр, правозащитник Никита Соколов, историк Анатолий Голубовский, историк Николай Рекубратский, научный сотрудник Витольд Абанькин, правозащитник Елена Букварева , доктор биологических наук Игорь Топорков, правозащитник Калакин Евгений, режиссёр Людмила Альперн, правозащитник Нина Катерли, писатель Владимир Залищак, муниципальный депутат Ольга Мазурова, врач Олег Мотков, режиссер Наталья Пахсарьян, профессор МГУ Елена Волкова, филолог, культуролог Валерий Отставных, режиссёр, журналист Георгий Каретников, гражданский активист Марина Бородицкая, писатель Сергей Герман, член Союза писателей России Сергей Луценко. супервайзер анимации Алексей Дивеев программист Татьяна Ворожейкина, преподаватель Свободного университета Москва Татьяна Котляр, правозащитник Анатолий Бармин, провизор Валентин Скворцов, профессор МГУ Лев Ингель, физик Михаил Минц, историк Леонид Чубаров, профессор Катя-Анна Тагути, художник Елена Эфрос, гражданский активист Анна Шапиро, режиссер Татьяна Дорутина, член Правозащитного совета СПб Аркадий Коников, программист Сергей Печенкин, гражданский активист Анатолий Разумов, историк, Александр Санников, полковник ВС РФ в отставке Анатолий Цирлин, профессор Карен Акопян, доктор философских наук, профессор

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