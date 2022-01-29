Россия заявила об отводе части войск от границ Украины

В РФ заявили об отводе войск от границ Украины. Войска и авиация Западного военного округа РФ завершили «плановую проверку боевой готовности» и якобы возвращаются на места базирования, – говорится в сообщении, передает NNS, ссылаясь на НВ.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО).

Командующий войсками ЗВО Александр Журавлев заявил, что войска «выполнили в полном объеме» все задачи. Боевая подготовка продолжится на полигонах.

«Впереди целый комплекс мер, в том числе двусторонние тактические учения по привлечению авиации и систем ПВО», — сказал Журавлев.

По данным штаба округа, подразделения бригад связи, передовые отряды инженерных подразделений, а также радиационной, химической и биологической защиты (РХБО) прибывают в пункты постоянной дислокации. Авиация, вовлеченная в так называемую проверку, также вернулась на аэродромы базирования.

После возвращения войска ЗВО собираются пополнить необходимые запасы горюче-смазочных материалов, ракет и боеприпасов, израсходованных во время учений.

Как отмечает Интерфакс, о начале так называемой проверки боеготовности с передислокацией подразделений Западного и Южного военных округов РФ было объявлено четыре дня назад, 25 января.

Четыре области Западного округа и три из Южного, а также оккупированный Крым, который РФ незаконно относит к своей территории и где базируются российские войска, граничат с Украиной. Отмечается, что российские войска были отброшены на «отдаленные полигоны».

Проверку якобы начали на фоне кризисных отношений с НАТО, в официальных сообщениях ее называли «плановой».

Напомним, с конца октября 2021 года Россия стягивает войска к украинским границам. Согласно последней разведывательной оценке Минобороны Украины Россия разместила более 130 тысяч военнослужащих и наступательное вооружение вблизи границ Украины и на временно оккупированных территориях.

Западные СМИ и иностранные разведки сообщают о высоком риске дальнейшего российского вторжения в Украину. Ситуация вблизи восточной украинской границы вызывает беспокойство среди чиновников США и стран Европы. Западные лидеры проводят встречи на разных уровнях и обсуждают возможные способы противодействия российской агрессии, а также предоставляют вооружение Украине.

В то же время, в российском руководстве отрицают информацию о подготовке вторжения, заявляя, что переброска войск — это внутреннее дело РФ. При этом в Кремле заявляют о возможных провокациях со стороны Украины и якобы планах Киева вернуть оккупированные территории военным путем.

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