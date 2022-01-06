Российские войска вошли в Казахстан: что известно и что происходит в стране (видео)

Российские войска вошли в Казахстан под видом “миротворцев” 6 января. РФ продолжает перебрасывать часть своей армии для усмирения митингов, сообщает NNS, ссылаясь на Телеграф.

По состоянию на утро четверга, 6 января, на территории Казахстана не утихают массовые народные митинги. Тем временем на просьбу президента Касыма-Жомарта Такаева о помощи извне уже отозвались в России — первые подразделения военнослужащих уже прибыли в КЗ.

Такую информацию обнародовали в пресс-службе Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Отметим, что Россия опередила всех остальных союзников — в Казахстане уже оказались представители передовых подразделений российских “миротворцев”. При этом военно-транспортная авиация РФ продолжает погрузку все новых и новых бойцов.

Помимо этого в Казахстан должны быть направлены военные из еще четырех стран — Беларуси, Таджикистана, Кыргызстана и Армении.

Отмечается, что первоочередной задачей всех этих военных будет охрана важных гособъектов. Однако они также будут помогать и казахским правоохранителям сдерживать митингующих.

Иными словами — с помощью войск РФ и других стран власть Казахстана хочет “зачистить” улицы от неугодных протестующих.

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Что сейчас происходит в Казахстане

Из-за перебоев с интернетом и мобильной связью сложно получить полную и объективную информацию о том, что сейчас происходит в Казахстане.

Точно известно, что в стране остановили работу все банки, по всей территории введен режим чрезвычайного положения. Сообщается о перебоях в работе железной дороги – десятки поездов застряли в пути.

В министерстве здравоохранения Казахстана заявили, что пострадавших в массовых протестах в Казахстане на утро 6 января более тысячи. Почти 400 человек госпитализировали, а еще 62 пострадавших находятся в реанимации.

Официально сообщается также о 13 погибших полицейских. Тело одного из них нашли обезглавленным.

Со стороны властей были заявления о «ликвидации» десятков протестующих. Накануне вечером мародеры громили и грабили магазины и банки.

Вечером 5 января военные начали проводить антитеррористическую операцию на улицах Алматы. На видео – взрывы, стрельба, крики и паника на улицах города:

Сначала зачистки сопровождались интенсивными перестрелками между военными и протестующими. На площади Республики активистов удалось взять в окружение благодаря большому количеству военной техники.

Затем силовики и армейцы окружили около 200 протестующих и вытеснили их с центральной площади.

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