Новый год в СССР – 10 традиций, которые почти забыты

Новый год в СССР праздновали не всегда. До середины 30-х годов власть боролась с этой «буржуазной традицией». Ведь елка ассоциировалась с Рождеством. И если до 1925 года ёлки в большинстве своем ставились в домах и продавались на елочных базарах, хотя это и не поощрялось, то начиная с 1927 года появился полный запрет на празднование Рождества и установку ёлки — главного атрибута праздника. А в 1935 году новогодние традиции в СССР резко поменялись. О них мы и расскажем ниже

В декабре 1935 года наряжать ёлку советским людям официально разрешили! Член ЦК КПСС Постышев первым призвал не отнимать у детей такой замечательный праздник, возобновить традицию, правда, отмечать он предлагал не Рождество, а именно Новый год. Так ёлка в СССР официально стала символом наступающего Нового года.

Новогодний номер «Крокодила» за 1936 год вышел с нарядной ёлкой на обложке и цитатой И.В. Сталина о том, что жить стало лучше и веселей. Естественно, граждане страны идею отмечать Новый год с радостью поддержали. Еще бы! Это был, пожалуй, единственный праздник без идеологической подоплеки, который объединял абсолютно всех.

Правда, веселье и накрытый различными яствами стол партия и правительство тоже рекомендовали. Новогодние традиции в СССР, связанные с застольями появились позже.

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Самодельные новогодние костюмы

Эта традиция только частично сохранилась в начальных школах и детских садах. Сейчас костюмы покупают или берут на прокат, а раньше делали сами. Мальчики — зайчики, девочки — снежинки, хотя этим не ограничивались, были и различные звери, птицы, снеговики, сказочные персонажи.

Самодельные игрушки

Самостоятельно делали не только костюмы, но и елочные игрушки. К этому процессу часто подключали детей, которые с удовольствием «лепили» из ваты и клея снеговиков и вырезали снежинки и гирлянды из бумаги.

Конфеты на ёлке

Сладостями было принято украшать елку в Российской империи в ещё в 18 веке. Частично эта традиция перекочевала и в СССР – многие семьи украшали конфетами и фантиками от них новогоднюю красавицу. А ещё кульки со сладостями начали выдавать сотрудникам производств, у которых имелись дети возрастом до 14 лет

“Живые” открытки

Раньше люди обязательно слали к празднику поздравительные открытки своим родным, близким, друзьям и знакомым. И делали это по почте – других вариантов не было. Открыток отправляли так много, что почты не всегда справлялись, и открытки приходили с сильным опозданием.

Даже когда появился проводной телефон и стал массовым явлением, открытки продолжали слать. Эта традиция сохранялась еще и 90-х, после распада СССР. А сейчас уже редко встретишь человека, который бы вручную подписывал открытку и отправлял по обычной почте. Люди пользуются интернетом или звонят на мобильный, чтобы поздравить.

Катание на санках

Это очень старая традиция, зародившаяся гораздо раньше появления СССР. На санях, запряженных лошадьми, катались и взрослые, и пожилые. Потом остались только санки – без лошадей, и традиция сохранялась преимущественно у детей. А сейчас она отмирает и у младшего поколения. Не только из-за засилья гаджетов, но по той причине, что зимы стали не те – снега у них не всегда «выпросишь».

Школьные чаепития

Традиция постепенно умирает, уступая место шумным тусовкам в специализированных детских центрах и кафе. А раньше было намного тише: собирались всем классом и пили чай с конфетами, обмениваясь подарками после «ёлки» в актовом зале.

Ватный Дед Мороз и Снегурочка

Под елку в СССР часто ставили небольшие фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Как правило, такие фигуры покупали – делали их вручную из ваты мастера советских артелей.

12 блюд

Советская новогодняя традиция рекомендовала иметь на столе не менее 12 блюд. Помимо салата оливье обязательным номером программы была селедка под шубой, чуть позже добавился салат «Мимоза», салат из печени трески (если удалось ее достать), непременно бутерброды с икрой, холодец, цыпленок табака. Холодец варили долго и мучительно.

Даже сегодня в канун Нового года можно отличить квартиры, где живут семьи, справляющие Новый год по советским традициям: у них за пару дней до празднования напрочь запотевшие стекла.

Вообще советские кулинарные традиции формировались в условиях тотального дефицита: на столы ставилось то, что люди доставали иногда через третьи руки, отстаивали в очередях, брали в «заказах» для ветеранов ВОВ.

Консервированные ананасы

Как уже упоминалось выше, главное место на новогоднем столе занимали салаты “Оливье”, “Мимоза”, “Селедка под шубой” и холодец. А особым изыском и предметом гордости для хозяйки являлись консервированные ананасы – достать их было невероятно сложно. Сейчас баночку с плавающими внутри кусочками заморского фрукта ставят на стол редко – в наши дни обычно покупают свежие ананасы. Многие уже и позабыли, что в СССР это было практически нереально.

Советское шампанское

Взрослые пили на Новый год преимущественно Советское шампанское. Оно считалось самым вкусным и самым качественным алкогольным напитком, это не обсуждалось. Сейчас того самого шампанского уже нет и его заменяют различными игристыми винами.

Историки говорят, что реклама Советского шампанского была даже на автомобилях, которые шли в ГУЛАГ…

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