Новый год СССР в эпоху дефицита – каким он был…

Как праздновали Новый год в позднее советское время? Об этом сегодня могут рассказать представители старшего поколения да еще советские новогодние фильмы. И все же давайте вспомним, каким был советский Новый год, в деталях.

СССР оправлялся от послевоенной разрухи. В это время Новый год окончательно принял черты «праздника с человеческим лицом», самого важного и торжественного, а новогодняя ночь стала восприниматься как время, когда может свершиться любое чудо. Ключевую роль в утверждении этой мысли сыграл культовый фильм 1956 года «Карнавальная ночь», который на долгие года оставался примером идеального новогоднего празднества.

Волшебный дефицит

Советской «новогодней» традицией эпохи всеобщего дефицита стало появление на прилавках различных товаров, не характерных для других сезонов. В 70-х годах массовый дефицит достиг апогея и затем только нарастал. Но советский человек, взяв на вооружение смекалку, все равно стремился накрыть новогодний стол по высшему разряду.

Продукты покупались заранее, всеми цветами распускался черный рынок. Кулинарные мастерицы проявляли настоящий талант, готовя из того скудного выбора вкусные и питательные блюда, щедро уставляя ими весь стол.

Особенности экономики

Да, к праздничному столу приходилось все, по терминологии тех лет, «доставать». Люди отстаивали огромные очереди за продуктовыми заказами, чтобы получить колбасу, болгарский зеленый горошек и прибалтийские шпроты. В те времена часто можно было услышать слово «выбросили», то есть в магазин завезли какой-то продукт. И нужно было во что бы то ни стало успеть приобрести «выброшенные» мандарины, конфеты и другие деликатесы.

А вот елочные игрушки в послевоенное время переживали настоящий производственный бум. Каждый хотел украсить свою елку яркими и красочными изделиями. В качестве основы для внешнего вида брались герои сказок и фольклора.

Правда, развитой елочной индустрии в советское время не было.

Что же касается самого главного новогоднего атрибута, хорошую елку можно было найти только через «своих людей», доплатив за услугу.

Некоторые, не страшась штрафов и прочих взысканий, рубили елки сами.

Украшали их ватой, блестящим дождиком, гирляндами и красочными стеклянными игрушками. Венчала лесную красавицу красная пятиконечная звезда.

Предновогоднее

Тогда, как и сейчас, в канун Нового года проводилась генеральная уборка. Вещи аккуратно складывались на антресоли и в диваны, освобождалось место для одежды гостей на вешалке, появлялся запас тапочек.

Приготовление еды занимало целый день, и в нем участвовали все члены семьи.

Стол по стандарту

Стандартный советский стол обязательно включал заливную рыбу (какая гадость!), оливье, селедку под шубой, холодец, картошку пюре и горячее, как правило, буженину или запеченную в духовке курицу — их готовили сами. Присутствовали и салаты из вареной свеклы и моркови с чесноком и майонезом. Неизменным атрибутом были бутерброды со шпротами и красной икрой, нарезка из колбасы и сыра, ассорти из солений, заготовленных на зиму. В те времена свежие овощи было невозможно купить.

Из сладкого были мандарины, конфеты и домашние торты. Последние отнимали у хозяек уйму времени, поэтому выпечкой многие занимались уже 30 декабря. Найти магазинный торт было практически невозможно. Из алкоголя на столах всегда было советское шампанское, водка или армянский коньяк, который можно было достать опять же через «своих» продавцов.

Именно в советское время появилась традиция встречать Новый год под бой курантов с бокалом шампанского в руке. В 1962 году на экраны вышел легендарный «Голубой огонек».

Телевизор, вообще, играл в советском новогоднем ритуале особую роль. Особенно «Ирония судьбы». Вышедший в 1976 году комедийный фильм со своей новогодней атмосферой моментально стал всесоюзным хитом, надолго заняв свое место как в сердцах зрителей, так и на голубом экране. К концу фильма начинались первые тосты. Люди вспоминали приятные впечатления и желали друг другу оставить все тяготы в старом году.

И вот самый долгожданный момент — встреча Нового года! Поздравление главы государства. Бой курантов! Шампанское разливается по бокалам! Поздравления, восторженные крики!

После боя курантов по телевизору и начинался «Голубой огонек», на котором выступали топовые звезды советской эстрады. Шоу шло до трех часов ночи. В «Голубом огоньке» принимали участие известные певцы и певицы — Алла Пугачева, Лев Лещенко, София Ротару, Муслим Магомаев… сатирики — Аркадий Райкин, Геннадий Хазанов…

Первого января все ходили в гости.

Новые веяния

В восьмидесятые, после ослабления изоляции СССР от остального мира, в Советский Союз стали проникать «забугорные» традиции празднования. Так, вошли в моду открытки с изображением главного конкурента Деда Мороза — Санта-Клауса.

Появляется и привычная сегодня привязка наступающего года к китайскому гороскопу.

Вот таким был Новый год в советское время. Да, было нелегко, но от этого праздник становился действительно чем-то особенным и даже волшебным.

Сергей Васильев – историк

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