Найдено тело женщины, которая утонула в проруби на Крещение на глазах у своих двух детей, мужа и друзей. О том, что тело удалось найти, сообщают российские СМИ. Напомним, трагедия произошла в Ленинградской области РФ.

Поисковая операция тела 41-летней Анны Тупоршиной, пропавшей после прыжка в самодельную купель в Гатчинском районе Ленинградской области, была завершена 28 января. Утром этого дня спасатели обнаружили тело женщины в реке Оредеж — в километре от проруби, в которую нырнула россиянка. Оно находилось недалеко от Рождественского моста на глубине полутора метров.

Ранее сообщалось, что скорость подводного течения Оредежи доходит до 3 м/с, и именно из-за этого Анна так быстро ушла под лед. Этот же фактор осложнял поиски: неизвестно было, где искать тело женщины.

Напомним, что трагедия произошла 19 января, в Крещение, на реке Оредеж. Женщина ушла под воду на глазах у мужа и детей, эти кадры попали в сеть. Анна с головой нырнула в самодельную прорубь-купель, но всплыть не смогла, поскольку её затянуло течением под лёд. В поисках погибшей были задействованы водолазы Всероссийского общества спасения на водах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В сети опубликовали фото с места, где нашли тело утонувшей на Крещение. Поиски продолжались 9 дней. На месте обнаружения тела работали специалисты, сюда же были приглашены родственники утопленницы для опознания.

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