Куда поставить елку, чтобы забеременеть, по феншуй – советы дизайнеров

Главным атрибутом для встречи Нового года является конечно зеленая и пушистая елка, украшенная игрушками и блестящим дождиком. А задумывался ли ты когда-нибудь над тем, куда поставить елку?

Оказывается, мастера фэншуй уделяют этому моменту особое внимание. По их мнению, правильно поставленная елка способна не только подарить тебе новогоднюю радость, но и привлечь в этот год в твою жизнь дополнительную удачу и даже как они утверждают – забеременеть.

Украшение дома на Новый год по фен-шуй

Заранее проведите дома генеральную уборку, переберите все шкафы и тумбочки. Не жалейте старые вещи, так как с их уходом из дома исчезает негативная энергетика, а на смену ей приходит позитивная. Тогда дом и его жители очистятся и духовно, и физически.

За несколько дней до праздника сделайте влажную уборку и протрите пыль. Перед самой новогодней ночью выкидывать мусор из дома и убираться не следует, чтобы не выбросить свое финансовое благополучие. Если есть желание улучшить свое материальное положение, то нужно украшать дом серебристыми и золотистыми аксессуарами.

Новогодняя ёлка по Фен-шуй

Зелёная и пушистая ёлочка является не только одним из важных символом новогодних праздников, но и способна привлечь в жизнь удачу и любовь, деньги и карьерный рост, если поставить её правильно по фен-шуй.

Правильный выбор места начинается с входа в комнату. Именно с него надо будет смотреть на пространство.

Ёлку надо украсить монетками, купюрами, золотыми слитками. Чем больше их будет, тем лучше. Игрушки лучше подвесить на красных нитках, что эффективно активизирует огненную стихию. Китайская денежная монетка – главный атрибут богатства, поэтому положить или повесить их следует как можно больше.

Куда поставить ёлку для привлечения любви

Если вы хотите встретить свою любовь или просто сделать интимную жизнь яркой и бурной, то ёлку необходимо ставить в дальний правый угол.

Для привлечения любви необходимо украшать ёлку блестящими игрушками, шелковыми лентами, игрушками в форме сердца, а также всевозможными парными символами. Старайтесь одинаковые игрушки вешать рядом друг с другом. Парные игрушки лучше перевязывайте лентами или веревками, чтобы максимально скрепить узы. Предпочтителен красный цвет и все его оттенки.

Куда поставить ёлку для привлечения денег

Если вы желаете улучшить свое финансовое благополучие, то необходимо ставить ёлку в противоположный угол от любви (в дальнем левом углу).

Новогодние украшения выбирайте золотого или серебряного цвета. Найдите интересные яркие детали, например шоколадные монеты) и чем больше таких монет будет на ёлке, тем лучше для вашего будущего благополучия. Также можете одну ветку елки обернуть денежными купюрами, сделать элемент денежного дерева.

По восточной философии карьера и финансовое благополучие – это разные вещи. Привлекая в свою жизнь именно финансовое благополучие, речь не всегда идет об успехах в работе. Вы можете получить наследство. Если же вы заинтересованы именно в продвижение по служебной лестнице, то ёлку надо ставит прямо напротив входной двери у противоположной стены.

Куда поставить елку, чтобы у детей все было хорошо (чтобы забеременеть)

Чтобы забеременеть и благополучно родить ребенка расположите новогоднюю ёлку в ближнем правом углу.

Обязательно украшайте ёлку сладостями и мягкими игрушками. Если в доме уже есть дети, то пусть они сами займутся украшением новогодней красавицы, а вы проконтролируйте процесс.

Куда поставить елку, чтобы привлечь друзей

Если вы хотите привлечь в свою жизнь хороших друзей и влиятельных покровителей, стать известным в обществе, поставьте ёлку в ближний левый угол. Очень хороший эффект получится, если вы попросите своих друзей для украшения елки подарить какую-нибудь игрушку. Если вы ждёте новых знакомств, то обязательно повесьте на ёлку предметы, которые ассоциируются с человеком (галстук, дорогую ручку).

Куда поставить елку для оптимальной гармонии

Если вам хочется всего понемножку, то надо поставить новогоднюю ёлку ровно по центру комнаты. Так у вас получится усилить каждую сферу жизни.

Украшать необходимо соответствующими символами каждой, описанной выше сферы жизни на тех ветках, которые смотрят на соответствующие углы.

Ёлка должна быть прочно и ровно установлена. Ни в коем случае нельзя, чтобы она заваливалась на бок, потому что мечты будут слабыми. Если ёлка живая, не забывайте подливать ей воду, чтобы она дольше простояла.

Если по каким то причинам вы не можете поставить ёлку в соответствии с правилами, не расстраивайтесь. Возьмите свежие пушистые ветки ёлки и сделайте их них новогодний букет. Поставьте букет в вазу, а вазу – в нужное для вас место. Как утверждают ценители восточной философии, эффект будет такой же.

Ещё раз напомним:

чтобы привлечь в дом достаток – поставьте ёлку в юго-восточной части комнаты;

чтобы укрепить семейные связи и избавиться от ссор – поставьте ёлку в восточной части комнаты;

чтобы получить признание и купаться в новом году в лучах славы – поставьте ёлку в южной части комнаты;

чтобы быть здоровым – поставьте ёлку в центре комнаты;

чтобы забеременеть и благополучно родить ребенка – поставьте ёлку в западном углу комнаты;

чтобы подняться по карьерной лестнице – поставьте ёлку в северную часть комнаты;

чтобы весь год узнавать новое и набраться мудрости – поставьте ёлку в северо-восточной части комнаты;

чтобы много путешествовать и знакомиться с новыми людьми – поставьте ёлку в северо-западной части комнаты.

Очень важно вовремя вынести ёлку из дома, если она живая. Делать это надо, как только вы заметили, что иголки стали осыпаться, так как ёлка, которая осыпается, является источником отрицательной энергии.

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