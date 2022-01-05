Казахстан: в списке требований протестующих есть Украина – что происходит в стране (видео)

В Казахстане уже несколько дней не утихают протесты, которые серьезно обострились сегодня, 5 января. Протестами охвачены все крупные города страны, люди захватили аэропорт, много раненых и уже есть убитые. Телевидение и интернет в стране отключены. Президент Токаев оправил в отставку правительство и пообещал распустить парламент, председатель Совета Безопасности Казахстана Назарбаев тоже покидает пост. Но это не погасило огонь, разгоревшийся не на шутку. Чего хочет восставший Казахстан? В списке требований протестующих есть Украина. Об этом NNS сообщает, ссылаясь на РБК Украина.

Напомним, протесты в Казахстане начались из-за повышения цен на сжиженный газ. Однако спустя несколько дней появились новые требования. Их обнародовал Телеграм-канал “Протесты Казахстан“.

Чего хотят протестующие от властей Казахстана:

Немедленное освобождение всех политических заключенных.

Отставка и сложение полномочий президента, председателя Совета Безопасности Казахстана, правительства и парламента.

Создание временного правительства из авторитетных и публичных граждан, участвующих в протесте.

Проведение временным правительством новых прозрачных выборов.

Признание лет правления СССР преступлением против постсоветских народов.

Осуждение военной агрессии РФ против Украины и аннексии Крыма.

Выход из состава СНГ, ЕАЭС и других союзов с Россией.

До этого протестующие требовали снижения цен на сжиженный газ, отставки правительства, снижения пенсионного возраста и снижения цен на продукты.

РБК отмечает, что спустя некоторое время публикация с требованиями протестующих исчезла с указанного Telegram-канала. Однако эти требования уже успели разлететься по другим Telegram-каналам, освещающим события в Казахстане.

Кто именно выдвинул эти требования, пока неизвестно. Проверить правдивость этой информации или получить дополнительные данные также нет возможности, поскольку в Казахстане отключили связь и интернет.

Что говорят о требованиях протестующие

Как сообщает “Радио Азаттык”, люди, вышедшие на акции протеста, сами рассказали о своих требованиях. Они знают об отставке правительства, но также хотят:

изменения выборного законодательства для допуска к выборам независимых кандидатов-самовыдвиженцев;

ограничения президентских полномочий;

расширения полномочий парламента;

возвращения к Конституции 1993 года.

Ситуация в Казахстане развивается стремительно: протестующие снесли памятник Назарбаеву, захватили аэропорт в Алматы, также прогремел взрыв возле акимата (районная администрация) в Актобе.

Сообщается о первом погибшем в результате протестов.

Видео и фото с места события публикует Телеграмм-канал Nexta.

Очевидцы запечатлели момент «падения» памятника Назарбаеву.

Также сообщили о первой жертве протеста — мужчина был застрелен полицией.

В Алматы демонстранты захватили аэропорт.

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Вот что пишет о протестах в Казахстане украинский журналист Юрий Бутусов:

“Конечно, люди не идут на смерть и не убивают из-за цен на сжиженный газ. Причины таких масштабных протестов по всей стране могут быть только в самой власти. В клановой, безответственной власти, которая лжет и набивает свои карманы куда лучше, чем управляет развитием страны.

В Казахстане все жестче чем в Беларуси и даже жестче чем в Украине. Массовые столкновения начались мгновенно, без раскачки и майдана, уже убито несколько сотрудников полиции, безоружные люди толпами бросаются на силовиков, отнимают оружие, берут в плен, поджигают административные здания и полицейские машины.

Как всегда у авторитарных режимов это произошло внезапно. Ведь в Казахстане абсолютная политическая стабильность и несменяемость одной политической семьи Нурсултана Назарбаева с 1989 года. Все депутаты – лояльные, в парламенте управляемое монобольшинство, все олигархи – лояльны и близки к президентской семье. Все СМИ – хвалят достижения президента. Вся страна управляется из одного кабинета.

И вот без поддержки депутатов, представителей власти, медиа сотни тысяч простых людей выходят на улицу, чтобы принять участие в протестах и рискнуть собой. Чтобы свергнуть «стабильность».

А ведь в Казахстане дружба с Россией, Путин – союзник, ОДКБ, космодром, закупки оружия и совместные маневры с российской армией, ну с чего бы тут вообще возникнуть протестам?

Путин организовал клуб стареющих диктаторов вокруг себя, и крайне зол, что Украины вышвырнула члена этого клуба Януковича. Но у пророссийских старцев одного за другим возникают серьезные проблемы.

И Беларусь 2020, и Казахстан 2022, независимо от исхода протестов, показывают – развитие современного государства невозможно без опоры государства на сильное гражданское общество, свободу слова, конкурентную политику и сменяемость власти. Пока еще неустойчивая, но демократическая Украина куда более стабильна, чем бесперспективная кремлевская модель власти.

Нервная реакция российских провластных медиа – это осознание того, что после смерти Путина Россию может ждать куда большая турбулентность, чем сейчас в Казахстане. И Украине надо строить сильное государство, чтобы в период неизбежных проблем в РФ, мы были достаточно крепкими и системными, чтобы вернуть украденные Крым и Донбасс”.

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