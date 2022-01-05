Казахстан: в списке требований протестующих есть Украина – что происходит в стране (видео)

В Казахстане уже несколько дней не утихают протесты, которые серьезно обострились сегодня, 5 января. Протестами охвачены все крупные города страны, люди захватили аэропорт, много раненых и уже есть убитые. Телевидение и интернет в стране отключены. Президент Токаев оправил в отставку правительство и пообещал распустить парламент, председатель Совета Безопасности Казахстана Назарбаев тоже покидает пост. Но это не погасило огонь, разгоревшийся не на шутку. Чего хочет восставший Казахстан? В списке требований протестующих есть Украина. Об этом NNS сообщает, ссылаясь на РБК Украина.
Напомним, протесты в Казахстане начались из-за повышения цен на сжиженный газ. Однако спустя несколько дней появились новые требования. Их обнародовал Телеграм-канал “Протесты Казахстан“.
Чего хотят протестующие от властей Казахстана:
- Немедленное освобождение всех политических заключенных.
- Отставка и сложение полномочий президента, председателя Совета Безопасности Казахстана, правительства и парламента.
- Создание временного правительства из авторитетных и публичных граждан, участвующих в протесте.
- Проведение временным правительством новых прозрачных выборов.
- Признание лет правления СССР преступлением против постсоветских народов.
- Осуждение военной агрессии РФ против Украины и аннексии Крыма.
- Выход из состава СНГ, ЕАЭС и других союзов с Россией.
До этого протестующие требовали снижения цен на сжиженный газ, отставки правительства, снижения пенсионного возраста и снижения цен на продукты.
РБК отмечает, что спустя некоторое время публикация с требованиями протестующих исчезла с указанного Telegram-канала. Однако эти требования уже успели разлететься по другим Telegram-каналам, освещающим события в Казахстане.
Кто именно выдвинул эти требования, пока неизвестно. Проверить правдивость этой информации или получить дополнительные данные также нет возможности, поскольку в Казахстане отключили связь и интернет.
Что говорят о требованиях протестующие
Как сообщает “Радио Азаттык”, люди, вышедшие на акции протеста, сами рассказали о своих требованиях. Они знают об отставке правительства, но также хотят:
- изменения выборного законодательства для допуска к выборам независимых кандидатов-самовыдвиженцев;
- ограничения президентских полномочий;
- расширения полномочий парламента;
- возвращения к Конституции 1993 года.
Ситуация в Казахстане развивается стремительно: протестующие снесли памятник Назарбаеву, захватили аэропорт в Алматы, также прогремел взрыв возле акимата (районная администрация) в Актобе.
Сообщается о первом погибшем в результате протестов.
Видео и фото с места события публикует Телеграмм-канал Nexta.
Очевидцы запечатлели момент «падения» памятника Назарбаеву.
Также сообщили о первой жертве протеста — мужчина был застрелен полицией.
В Алматы демонстранты захватили аэропорт.
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Вот что пишет о протестах в Казахстане украинский журналист Юрий Бутусов:
“Конечно, люди не идут на смерть и не убивают из-за цен на сжиженный газ. Причины таких масштабных протестов по всей стране могут быть только в самой власти. В клановой, безответственной власти, которая лжет и набивает свои карманы куда лучше, чем управляет развитием страны.
В Казахстане все жестче чем в Беларуси и даже жестче чем в Украине. Массовые столкновения начались мгновенно, без раскачки и майдана, уже убито несколько сотрудников полиции, безоружные люди толпами бросаются на силовиков, отнимают оружие, берут в плен, поджигают административные здания и полицейские машины.
Как всегда у авторитарных режимов это произошло внезапно. Ведь в Казахстане абсолютная политическая стабильность и несменяемость одной политической семьи Нурсултана Назарбаева с 1989 года. Все депутаты – лояльные, в парламенте управляемое монобольшинство, все олигархи – лояльны и близки к президентской семье. Все СМИ – хвалят достижения президента. Вся страна управляется из одного кабинета.
И вот без поддержки депутатов, представителей власти, медиа сотни тысяч простых людей выходят на улицу, чтобы принять участие в протестах и рискнуть собой. Чтобы свергнуть «стабильность».
А ведь в Казахстане дружба с Россией, Путин – союзник, ОДКБ, космодром, закупки оружия и совместные маневры с российской армией, ну с чего бы тут вообще возникнуть протестам?
Путин организовал клуб стареющих диктаторов вокруг себя, и крайне зол, что Украины вышвырнула члена этого клуба Януковича. Но у пророссийских старцев одного за другим возникают серьезные проблемы.
И Беларусь 2020, и Казахстан 2022, независимо от исхода протестов, показывают – развитие современного государства невозможно без опоры государства на сильное гражданское общество, свободу слова, конкурентную политику и сменяемость власти. Пока еще неустойчивая, но демократическая Украина куда более стабильна, чем бесперспективная кремлевская модель власти.
Нервная реакция российских провластных медиа – это осознание того, что после смерти Путина Россию может ждать куда большая турбулентность, чем сейчас в Казахстане. И Украине надо строить сильное государство, чтобы в период неизбежных проблем в РФ, мы были достаточно крепкими и системными, чтобы вернуть украденные Крым и Донбасс”.
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