Кадыров заявил о готовности «брать Киев» и назвал Украину территорией России (видео)

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о готовности «брать Киев». По его словам, Украина «является территорией России», а украинцы ㅡ «их народ». Об этом NNS сообщает, ссылаясь на Громадське и видео с пресс-конференции Кадырова. Он заявил, что мог бы «решить проблемный украинский вопрос», если бы ему поручили.

Громкие заявления Кадыров сделал во время пресс-конференции 26 декабря.

«Если взять украинское проблемный вопрос, то это даже не уровень президента Путина, это мой уровень. Если бы мне поручили, то я давно решил бы этот вопрос: или присоединил бы Чеченскую Республику к Украине, или забрал бы», ㅡ заявил Кадыров.

Он отметил, что принять такие решения не позволяют «государственные нормативные договоренности». Но добавил, что если президент Украины Владимир Зеленский не изменит направление работы ㅡ может начать действовать иначе.

«Я убежден, что если господин Зеленский и его команда будут себя так вести, то Украину давно должны присоединить к нашей стране. Украина ㅡ это наша территория, украинцы ㅡ наш народ. Я и тогда говорил, что после Крыма надо было брать Киев. Потому что если будет существовать Киев, для западных стран будет место. Мы ㅡ пехота и готовы выехать и выполнить приказ без проблем»,ㅡ заявил Кадыров.

Рамзан Кадыров заявил о готовности «братья Киев» – ВИДЕО:

Что предшествовало событию

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов 21 ноября заявил, что Россия готовится к возможной атаке на восток и юг Украины в январе-феврале 2022 года. По данным разведки, возле границ Украины находятся 92 тысячи российских военных.

У Путина прямо спросили на ежегодной пресс-конференции в Москве 23 декабря, планирует ли он нападение. Он ответил, что действия РФ будут зависеть не от хода переговоров с НАТО, а гарантий, что Альянс не будет расширяться на восток. Только так, считает Путин, Россия будет чувствовать себя в безопасности.

Пресс-секретарь Путина заявил, что «Россия первой не нападает», а обвинения Украины и Запада в агрессии назвал безосновательными.

Сам же глава Кремля обвинил украинскую власть в том, что она якобы готовит какую-то военную операцию на Донбассе. В Министерстве иностранных дел Украины это сразу опровергли.

Россия готовит кибератаки на энергосистему и другие объекты Украины

Заявление Путина о ‘советском долге’ Украины – что говорят в Киеве

Будет военный ответ, – в России угрожают США и НАТО