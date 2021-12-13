Ванная комната часто становится тем местом в квартире, где сохраняется повышенная влажность и плесень, как следствие

Из-за лишней влаги в ванной комнате появляются бактерии, неприятный запах, плесень и грибок.

Как не допустить лишней влаги в ванной комнате и сохранить это помещение в лучшем виде NNS узнал из сообщения на сайте РБК-Украина.

Грибки, бактерии, плесень и постоянная влажность – очень опасны для здоровья человека. Они могут вызвать аллергию или проблемы с легкими. Поэтому нужно избавляться от этих явлений как можно скорее.

Вентиляция

В старых домах и квартирах в ванной отсутствует нормальная вентиляция. Так бывает, если решетка сильно забита пылью и циркуляция воздуха практически отсутствует.

Проверить это не так уж и сложно. Возьмите спичку или зажигалку, зажгите возле решетки. Если пламя наклонилось на 45 градусов, то с вентиляцией все отлично.

Если нет, значит, нужно снимать решетку вентиляционного отверстия и тщательно помыть их с любым моющим средством.

Можно дополнительно установить систему вентиляции с кнопкой включения. Она вставляется на место решетки и включается тогда, когда нужно быстро убрать влагу. Например, после приема душа.

Проветривания

Для ванной комнаты имеет большое значение и частое проветривание. Можно оставлять дверь в ванную неполностью закрытой – на пару см между порогом и дверью. Это позволит часто проветривать помещение.

При возможности и в случае необходимости, можно полностью открывать окна и двери в ванну. Так влага уйдет гораздо быстрее.

Если жилье находится рядом с дорогой или промышленным участком, то можно установить небольшой кондиционер, который будет подсушивать воздух и поддерживать необходимую температуру в помещении.

Можно установить на окна специальную форточку – альпийскую. Она позволяет проветривать, но при этом помогает избежать сквозняка.

Не сушите белье в ванной

Сушка белья в ванной комнате – одна из причин постоянной повышенной влажности. Мокрые вещи стоит развешивать на улице, или на балконе.

Как вариант – ставьте сушку для белья в коридоре, любом помещении, где сухо. Это придаст свежести тому помещению, где слишком сухой воздух.

Также можно приобрести специальную сушильную машину.

Еще один нюанс – не вешайте влажные полотенца после использования на крючок. Сначала их нужно обязательно просушить.

Радиатор (сушка в ванной)

Наличие радиатора в ванной комнате помогает осушить воздух. Его можно использовать для сушки полотенец. Но самое важное – он убирает конденсат со всех поверхностей.

Размеры и параметры стоит подбирать индивидуально, под конкретное помещение.

Хорошие трубы

Сантехника не может служить вечно и приходит в негодность с годами. Могут появиться места утечек. Обычно поражаются места подключения сантехники и стыки между трубами.

Постоянные протечки приводят к появлению затхлого запаха, сырости и плесени. Есть риск, что трубу однажды прорвет и вы устроите потоп. А сырость после потопа выводить придется потом месяцами.

Не ждите, пока проблема выстрелит в ванной фонтаном. Раз в год приглашайте сантехника и проверяйте все трубы. Если что-то вызывает подозрение – проводите ремонт или меняйте трубы.

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