Витамин D- какие могут быть последствия от передозировки

Витамин D рекомендуется принимать для поддержания здоровья в зимние месяцы. Но важно избегать его передозировки

Об этом говорят врачи. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Голос.ua

Витамин D имеет решающее значение для общего здоровья и благополучия организма. Он помогает сохранять крепкими кости и зубы, а мышцы – плотными. Дефицит данного витамина ассоциируется с ослаблением иммунной функции и подверженностью инфекциям. А также с проблемами психоэмоционального свойства. При этом, как известно, зимой вероятность развития такого дефицита резко увеличивается, поскольку организм не получает нужного количества солнечного света, под воздействием которого он синтезирует данный витамин.

«Если вы решили принимать добавки с витамином D этой зимой, очень важно не употреблять его слишком высокие дозы. Прием чересчур большого количества в течение короткого периода времени может привести к гиперкальциемии».

Развитие гиперкальциемии является одним из опасных побочных эффектов, возникающих на фоне переизбытка витамина D. В ее случае организм аккумулирует слишком много кальция. Это способствует развитию разных нарушений, затрагивающих костную ткань, работу сердца и почек.

Медики советуют обращать внимание на возможные симптомы подобной гиперкальцемии, возникающей из-за передозировки витамина:

Необычная тошнота, которую трудно чем-то объяснить.

Плохой аппетит и похудение.

Боли: сильная боль в животе, а также миалгия.

Частое мочеиспускание и проявление обезвоживания.

Повышение артериального давления.

Эксперты предупреждают, что в тяжелых случаях передозировка данным витамином может привести к почечной недостаточности.

Сколько принимать. По данным NHS, большинству людей достаточно принимать 10 мкг витамина D, не более.

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