Вещий сон помог мужчине выиграть в лотерею и сорвать джекпот

Мужчине приснился выигрыш в лотерею, и цифры из сна помогли ему сорвать джекпот

Житель Австралии выиграл в лотерею почти $3,4 млн благодаря вещему сну. Однажды мужчине приснилась комбинация цифр, которую он использовал в течение нескольких лет, но выигрывать долго не удавалось.

Недавно австралиец снова решил испытать удачу, и не прогадал. Счастливчик, который пожелал остаться неизвестным, до сих пор не может поверить в происходящее. Он говорит, что безумно рад тому, что несмотря на прошлые неудачи, продолжил верить своему сну. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте NEWS-U

“Сейчас в это трудно поверить, но много лет назад мне приснились числа, которые я зачеркиваю в лотерейных билетах, – рассказал новоиспеченный богач. – Это похоже на предчувствие”. Благодаря выигрышу теперь мужчина может безбедно жить и обеспечить всем необходимым свою семью. “Я все еще работаю, как и моя жена, но теперь мы можем выйти на пенсию, если захотим. Часть денег отдадим детям, остальное используем так, чтобы по-настоящему наслаждаться жизнью”, – добавил он

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