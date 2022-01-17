Во многих городах СССР не было воды – не только горячей, но и холодной. В селах ситуация была еще хуже. Какие были гигиенические привычки и как люди следили за чистотой?

С личной гигиеной граждан в СССР все было очень плохо. Быт советского человека в целом был организован очень бедно. Об этом рассказывает NNS.

Современный человек следит за личной гигиеной и чистотой. Тем более для этого есть все условия – антисептики, моющие средства, горячая вода, разнообразие средств гигиены, отдельная ванная комната, одноразовая посуда и прочее. Какие ужасные гигиенические привычи были в СССР?

Стакан граненый. Общий.

Автоматы с газировкой и разными сиропами к ней были символом советской эпохи. Их можно было встретить в людных местах. Чаще это были вокзалы, кинотеатры и другие места. В жаркую погоду к ним выстраивалась изрядная очередь из желающих утолить жажду. В отличие от современных аналогов, стакан в автомате с газировкой был один, максимум два.

Такие автоматы стали появляться в Союзе с 1932 года. В послевоенные годы их установка стала массовой. Газировка без сиропа за 1 копейку, с сиропом втрое дороже. Вкус сиропа можно было выбрать самостоятельно. Самыми популярными были: барбарис, груша, крем-сода, колокольчик.

Стакан, конечно же, мылся, точнее будет сказать, ополаскивался прохладной водой. После использования его ставили, перевернув, в специальное обрешеченное гнездо. Затем система обдавала стакан потоком воды как изнутри, так и снаружи. Но это была отнюдь не дезинфекция, а так, средство смыть вкус предыдущего напитка. Часто на стакане оставались отпечатки помады. Это свидетельствовало, что стакан очень востребован и практически не помыт.

Периодически автоматам устраивали санитарный день, тогда и мыли стаканы горячей водой и чистящим средством. Но такие «меры» проводились не каждый час и даже не каждый день.

Многоразовый шприц и опасности, связанные с ним

В СССР до 90-х использовались многоразовые шприцы. Изготовленные из металла и стекла, они должны были кипятиться и использоваться повторно. Учитывая, что при высоких температурах стекло становится хрупким, они часто разбивались и выходили из строя. И пользоваться такими медицинскими инструментами было неудобно и грозило ожогами.

Но и это полбеды. Далеко не все вирусы и бактерии погибают при высокой температуре. К тому же сам процесс стерилизации крайне сложен и требует от медицинского персонала большой ответственности. Последнее, по понятным причинам, вполне могло быть самым слабым звеном в цепочке, обеспечивающей безопасность пациента.

Общественная баня

Еще одним советским феноменом была общественная баня. Несмотря на то, что коллективные парные есть и в других странах, только в СССР они использовались для мытья. Общие тазики, ковшики, спасибо, что хоть веники продавали индивидуальные. Хотя поговаривали, что банщицы их собирали, высушивали и с успехом продавали повторно.

Это сейчас в бассейны, аквапарки и душевые кабины вне дома никто не подумает войти без резиновой обуви. Тогда прийти в баню босиком – было нормой. Железные тазики, в которых мылись все подряд, конечно, тоже чистились, но без фанатизма.

Достаточно было того, что чаще всего они разделялись на основании частей тела. Уверенность в том, что в тазу, где моешь голову, до этого не полоскали ноги – уже хорошо. Нередко было, что на всю семью использовалась одна мочалка. А женщины садились на скамейки просто так, не подстилая простыню или полотенце.

Уход за зубами

Не принято было в СССР должным образом ухаживать и за зубами. Низкий уровень стоматологии, отсутствие обезболивающих препаратов, низкое качество чистящих средств и высокое содержание углеводов в пище – вот и причина того, почему до 30-40 лет у большинства выпадали зубы.

Чистота – залог здоровья

Современники, услышав в старых фильмах фразу «Ему выделили квартиру с ванной», могут растеряться: мало того, что квартиры «выдают», так еще и наличие ванны является чем-то особенным.

Но так и было. До 60-х годов ванная, а тем более горячая вода в ней были предметом роскоши. Мало кому удавалось жить в таких барских условиях. В баню ходили раз в неделю, и это считалось нормой. Так называемые банные дни были также в общежитиях.

В коммуналках, в которых жила тогда основная часть страны, вовсе не предполагалось наличие ванных комнат. Особенно, если они были построены по принципу барака. Если добавить сюда скученность и общую кухню, то лучше даже не представлять, чем и как пахли сограждане.

После того, как массово начали строить хрущевки, из квартир стали исчезать и туалеты. Совершенно нормальным было то, что жильцам многоквартирных домов приходилось выходить по надобности в общий для всего дома туалет. В таких условиях и стирка (ручная, конечно же) была чем-то крайне сложным и трудоемким.

Но гигиена граждан мало беспокоила государство, хотя нет, заказные плакаты про «мой руки перед едой» развешивать не забывали. Но с подводом горячей воды в квартиру никто не торопился.

Гигиена в искусстве

В советских фильмах, где бравые, физически развитые ребята, работающие на тяжелой физической работе, сразу после нее, оказываются в белоснежных майках, а у девочек всегда чистые и уложенные волосы, ни у кого не вызывали вопросов. Граждане понимали, чем действительно пахнет «тракторист Вася» после 12-ти часового рабочего дня. И что «доярка Анечка» выглядит и пахнет ему под стать.

Все, что нужно знать о Советском Союзе и приоритетах в нем, так это то, что туалетная бумага в стране появилась через 7 лет после полета первого человека в космос. Не говоря уже о женских средствах гигиены. Их совсем не спешили выпускать, а эту тему считали позорной и неудобной. Мол, настоящая комсомолка и советская женщина должны думать о более высоком, а не о собственной физиологии.

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что подход к гигиене в Союзе был очень специфичен. Справедливо считая, что нет лучшего способа обезопасить граждан, чем повысить их иммунитет, в стране многое делалось именно в этом направлении.