ТОП-35 заброшенных мест планеты, которые жутко прекрасны

Некоторые из самых красивых мест на земле находятся далеко и временами недоступны для обычного путешественника. Некоторые из них изолированы из-за непогоды, другие священны, поэтому не рекомендуются туристам, а другие просто забыты и заброшены. ТОП-35 заброшенных мест планеты, которые при этом жутко прекрасны

Итак, приготовься путешествовать (пока мысленно, по крайней мере) к заброшенным, но великолепным пляжам, зданиям, церквям, замкам и многим другим красотам из забытых уголков земли.

1.Кеннекот, Аляска

Рудники Кенникотта и окружающий их город в дикой местности Аляски когда-то процветали с горняками меди. Тут добывали руды на сумму не менее 200 миллионов долларов, пока ресурсы не были исчерпаны к концу 1930-х годов и все горожане бежали, за исключением одной семьи из трех человек. Город был полностью заброшен к 1950-м годам, когда семья, присматривавшая за ним, наконец уехала.

Этот заброшенный лагерь по добыче меди сегодня служит площадкой для Национального исторического района – популярной туристической достопримечательности. Знаменитым видом в Кенникотте является гигантская красная мельница старой компании Kennecott Copper Company, которая возвышается на 14 этажей над ледником Кенникотта.

.2.Станция Канфранк, Испания

Хотя дни его славы давно прошли, международный вокзал Канфранк в Уэске, Испания по-прежнему производит величественное впечатление. Когда-то это был один из самых посещаемых вокзалов в Европе. Он был построен в 1928 году в больших масштабах, чтобы служить крупным узлом для трансграничного движения. Его главное здание представляет собой тщательно продуманную архитектуру Beaux-Arts с 365 окнами и 156 дверями.

Международное соединение резко прекратилось в 1970-х годах, когда поезд сошел с рельс на французской стороне моста. Вокзал оставался открытым, но только для нескольких поездов с испанской стороны. Он пережил серьезный упадок и пренебрежение, в результате чего большая часть здания стала заброшенной.

3.Курорт Гроссингер, Нью-Йорк

Хотя никто об этом не догадается, глядя на его нынешнее состояние, Грссингер в Либерти, штат Нью-Йорк, раньше был роскошным убежищем на выходных в северной части штата. В период своего процветания он был похож на курорт в «Грязных танцах» (некоторые даже говорят, что Гроссингер был вдохновением для фильма).

После десятилетий активности и обслуживания выдающихся гостей курорт закрылся в 1986 году из-за экономического спада в городе. Имущество было продано, но новым владельцам не удалось вновь открыть отель из-за огромных затрат. Последнее здание Гроссингера было снесено в октябре 2018 года.

4.Тюрьма Румму, Эстония

У этой полузатопленной советской тюрьмы темное прошлое. Она была построена в удобном месте на краю известнякового карьера, где когда-то заставляли работать заключенных, и была заброшена в 1990-х годах, когда Эстония обрела независимость.

Поскольку никто не ухаживал за территорией, естественные грунтовые воды просочились в бывший карьер, и он заполнился, образовав новое озеро. Это произошло так быстро, что многие машины и даже некоторые постройки были проглочены целиком. Сегодня части сооружения все еще можно увидеть на суше, они торчат из кристально-чистой воды озера. Это место стало идеальным местом для дайверов и искателей приключений, которые приезжают к затонувшим руинам под волнами.

5.Отель “Горичина”, Ховатия

Недалеко от Дубровника, на прекрасном далматинском побережье Хорватии, есть восхитительная достопримечательность, которая привлекает посетителей со всего мира. Купари – заброшенный югославский курорт, который сильно пострадал в результате хорватской войны за независимость в 1990-х годах. В наши дни он более известен как «залив заброшенных отелей».

В 1960-х годах курорт Купари был очень модным пляжем для высокопоставленных офицеров югославской армии. К сожалению, отели этого роскошного курорта были разрушены во время войны и разграблены солдатами, которые утащили дорогую мебель, метал и мрамор.

6.Отель Хачийо Роял, Япония

Отель Хачийо Роял расположен на пышном японском острове Хатидзёдзима. Когда-то он был одним из крупнейших курортов страны. До 1964 года правительство мешало обычным японцам путешествовать за границу, и туристическая индустрия искала себе подобный приют ближе к дому. Попытки правительства продвигать остров как «Японские Гавайи» вызвали положительный отклик, и вскоре на остров хлынули быстрый поток инвестиций и развитие недвижимости.

Перенесемся на 30 лет вперед, и заграничные поездки стали нормой, а это означало, что Хатидзёдзиме прихлось бороться за клиентов. Отель Hachijo Royal в конце концов закрылся в 2006 году и теперь архитектура французского барокко на фоне мха и заросших деревьев выглядит жутко.

7.Больница Белиц-Хайльштаттен, Белиц, Германия

Больничный комплекс Белиц-Хайльштаттен в Белице, Германия, когда-то был крупнейшим в мире центром лечения таких заболеваний легких, как туберкулез. Во время Первой и Второй мировых войн он использовался как военный госпиталь, а затем на 50 лет был оккупирован советскими военными.

Советские солдаты покинули это место в 1995 году, и хотя отдельные участки огромной больницы сейчас используются для исследований и реабилитации, большая часть комплекса оставалась практически нетронутой в течение почти 25-ти лет и была оставлена для разложения в окружающем лесу. В 2002 году больница была использована в качестве декорации в фильме Романа Полански “Пианист”.

8.Геамана, Румыния

В 1970-х годах добыча меди началась в деревне Геамана в румынской сельской местности. Тогдашний диктатор Николае Чаушеску решил разработать огромное подземное месторождение меди. Всего за год работы начались, и была назначена полная эвакуация (около 400 семей), чтобы долину можно было использовать как свалку токсичных отходов.

По мере продолжения эксплуатации озеро разрасталось все больше и больше, поглощая то, что раньше было деревней, и создавало сюрреалистический пейзаж, который мы видим сегодня. Кислотное озеро содержит цианид, который используется в процессе экстракции. Церковь и несколько домов – это все, что осталось от деревни сегодня.

9.Крако, Италия

Несмотря на то, что он существует с 540 года, когда Крако был монастырским и образовательным центром, а также феодальным городом, большая часть населения этого города была эвакуирована в течение 20-го века из-за серии стихийных бедствий. Сейчас Крако устрашающе заброшен и медленно разрушается, но древнее место настолько поразительно, что даже служило декорациями для многих фильмов, например “Христовы Страсти”.

Даже без жителей, легендарная история города оставила настоящий памятник средневековой архитектуры на протяжение веков. Жизнь возвращается в город во время многочисленных религиозных фестивалей, посвященных Деве Марии.

10.Храм Сантьяго, Мексика

Храм Сантьяго был построен в 1564 году в штате Чиапас на юге Мексики, но его забросили, когда с 1773 по 1776 год этот район охватила разрушительная чума. С годами из-за засухи уровень воды вокруг этой 450-летней церкви упал.

Несмотря на неудачные обстоятельства, они позволили скрытому под водой храму появиться – потрясающее, но жуткое напоминание о том, что все не всегда то, чем кажется. В 2002 году уровень воды во время засухи упал настолько низко, что посетители снова могли ходить в церковь.

11.Остров Гуци, Китай

В устье реки Янцзы находится невероятный пример того, как Мать Природа вернула то, что принадлежало ей. Эта деревня на острове Гуки когда-то была процветающим рыбацким поселением, пока небольшая бухта не смогла больше поддерживать постоянно увеличивающееся количество рыбацких лодок. Рыбаки покинули деревню, оставив после себя город-призрак.

Всего за несколько десятилетий он превратился в заброшенный рай, где зеленый плющ поглотил каждый дом. Благодаря своей пышной зелени и интригующей предыстории, остров стал излюбленным местом туристов и получил название “Изумрудный город”. Фактически, сегодня туристы – это то, что не дает деревне быть опустошенной.

12.Церковь Святого Николая, Македония

Эта затопленная церковь Святого Николая находится на озере Маворво в Македонии. Она была построена в 1850-ом году и простояла 153 года, пока не было решено, что в деревне необходимо искусственное озеро. Озеро было создано для поддержки электростанции, а церковь и окружающая деревня просто застряли на волнах прогресса.

Иконы и другие религиозные предметы были перенесены в церковь напротив. Во время затопления деревянный иконостас, иконы, книги и религиозные предметы были забыты внутри, но позже были собраны и реконструированы. То, что осталось сегодня, – это жуткое сопоставление ветхого здания с прекрасным пейзажем.

13.Замок Миранда, Бельгия

Это сказочное строение в Бельгии было возведено в 1866 году как жилой комплекс для французских аристократов, спасающихся от гильотины, а позже было задумано как их летний дом. Но архитектор умер при неизвестных и загадочных обстоятельствах до завершения стройки в 1907 году.

Позже во время Второй мировой войны замок был захвачен нацистами, в течение 20 лет служил детским приютом и летним лагерем и, наконец, в 1991 году был заброшен, поскольку содержать его было слишком дорого. С годами это место стало излюбленным местом охотников за привидениями и исследователей городов. Интересно, что часы на башне продолжают тикать и медленно отчситывать время в замке Миранда.

14.Остров Росс, Индия

Остров Росс – один из 572 островов в Южном Андамане, Индия, когда-то принадлежавший британцам и являющийся домом для тысяч осужденных и политических заключенных. Но после того, как в 1941 году в этом районе произошло сильное землетрясение, тысячи жителей погибли.

Сегодня природа освоила большую часть земли, и остров существует как туристическая достопримечательность. Корявые деревья полностью окутали здания, и теперь в них царит потрясающая атмосфера как в “Книге джунглей”. Остров Росс когда-то рекламировался как Париж Востока; теперь он остается скрытым памятником страданиям павших.

15.Парк аттракционов “Шесть Флагов”, Новый Орлеан

Залитое солнцем собрание захватывающих аттракционов открылось в 2000 году под названием Джазлэнд, обещая стать новым главным развлекательным заведением в регионе. Он переходил из рук в руки в 2002 году и был переименован в “Шесть Флагов”. Парк был разрушен ураганом «Катрина» в 2005 году. Мутная соленая вода поднялась высоко и повредила 80% аттракционов, что сделало парк слишком дорогим для восстановления.

Гнев Катрины оставил после себя антиутопические пейзажи и не пощадил парк развлечений. Содержимое опускалось и поднималось вместе с приливом, пока все, что осталось, напоминало страну чудес после Атлантиды, которая превратилась в странно красивый памятник оживленному городу, который когда-то чуть не разрушился в результате трагедии.

16.Хирта, Святая Килда, Шотландия

Хотя этот пестрый, но уединенный остров был населен более 2000 лет, он стал заброшенным с 1930 года, когда последние жители самых отдаленных островов Великобритании обратились с просьбой об эвакуации на материк. После многих лет изоляции жители оказались подвержены воздействию внешнего мира, и их жизнь стала неустойчивой перед лицом современности и быстро сокращающегося населения.

Они оставили после себя традиционную шотландскую прибрежную деревню, которая сейчас лежит в руинах, и сегодня острова являются двойным объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, как по культурным, так и по экологическим причинам из-за их человеческой истории и глобально значимых колоний птиц.

17.Купола Хомс, Флорида

Возникло множество легенд, связанных с происхождением рушащегося собрания куполов у побережья острова Марко во Флориде. Чему угодно, от тайного культа до инопланетян, приписывают создание зданий космической эры, но на самом деле они были детищем бывшего нефтяного магната Боба Ли. Эксцентричный дом, построенный в 1981 году по первоначальному замыслу Ли, должен был стать самодостаточным и экологически чистым местом для отдыха его семьи.

К сожалению, когда ландшафт на краю острова начал меняться, простая эрозия сделала дома непригодными для жизни. Прочный пляж, на котором они были построены, был поглощен морем, пока купола не были окружены со всех сторон без возможности восстановления.

18.Колманскоп, Намибия

В засушливых, бесплодных местах на краю пустыни Намиб лежат останки великого города. Люди стекались в Колманскоп после находки алмазов в этом районе в 1908 году. По расказам путешественников алмазы можно было собирать с земли голыми руками, и вскоре этот район был наводнен людьми, желающими заработать состояние.

По мере наводнения людьми строились дома и другие здания. Бальные залы, казино, театры и больницы были построены в городе под влиянием немецкой культуры. Но в 1954 году он был заброшен после исчерпания ресурсов. Сегодня это популярное туристическое направление, где проводятся экскурсии по городу-призраку и по домам, которые сейчас заполнены только песком.

19.Замок Килчурн, Шотландия

Хоть замок Килчурн сейчас находится в запущенном состоянии, он по-прежнему представляет собой красивые руины в необычайно живописном месте, окруженном зелеными шотландскими холмами и кристально-чистым озером Лох-О. Этот шотландский замок был построен в середине 1400-х годов и в нем проживали одни из самых влиятельных людей страны.

В течение следующих столетий замок расширяли и строили новые палаты. Однако он был заброшен в 1760 году, когда сильно пострадал от удара молнии. Остатки вышки башни до сих пор лежат в перевернутом виде в центре двора. Сегодня руины являются туристической достопримечательностью, открытой для посетителей в летний сезон.

20.Каякей, Турция

Расположенный в горах Таурус, Каякёй когда-то был домом для смешанного населения – греки и турки мирно соседствовали тут. Но греко-турецкая война закончилась насилием и возмездием, направленным на религиозные меньшинства, оставшиеся с обеих сторон, что заставило правительства согласиться на взаимный принудительный обмен населением, и город был заброшен в 1920-х годах.

Сегодня каменные дома постепенно приходят в упадок, а история заброшенности ждет своего переоткрытия. Приблизительно 350 домов пустуют и в основном без крыш, наряду с двумя греческими православными церквями, фонтанами и цистернами, которые орошали город. Суровые зимы и сильные ветры превратили здания в руины, отчего город выглядит древним.

21.Плавучий лес, Австралия

SS Ayrfield – один из многих списанных кораблей в заливе Хомбуш, к западу от Сиднея, но то, что отличает его от других выброшенных на мель судов, – это невероятная листва, украшающая ржавый корпус. Этот 102-летний корабль, бывший транспортный великан, должен был быть разобран, но вместо этого превратился в знаменитую достопримечательность.

В течение многих лет корабль заростал кустами и другими растениями, и его обнаружили недавно после попыток очистки бухты. Теперь прекрасное зрелище, также называемое «Плавучий лес», добавляет немного жизни этому кладбищу кораблей.

22.Монастырь Аллерхайлиген, Германия

Глубоко в немецком Шварцвальде находятся руины Клостера Аллерхайлигена, монастыря Всех Святых, который снова и снова сжигали молния и огонь. Казалось, Бог ненавидел его, но все еще оставляет монастырь как призрачное напоминание.

После того, как произошло последнее бедствие, никто не потрудился отремонтировать стареющее аббатство, и оно превратилось в руины. Несмотря на это первоначальное пренебрежение, руины церкви сохранились до наших дней, и защитники исторического наследия не допускают дальнейшего разрушения. Если раньше сюда стекались монахи и паломники, то теперь это туристы и любители красивых руин.

23.Храм Та Пром, Камбоджа

История храма Та Пром берет начало в XII веке, когда многие храмы в районе Ангкор были построены в период расцвета Кхмерской империи. Это был буддийский монастырь и образовательный центр, где когда-то жили более 10 000 человек, но он был заброшен в 15-том веке после падения той самой империи.

Древние буддийские резные фигурки и рушащиеся стены разгромило временем и поглотило гигантскими корнями джунглей. В начале 20-го века храм вновь был открыт французскими археологами. Сегодня это один из самых посещаемых храмов в комплексе Ангкор, особенно из-за его появления в фильме “Лара Крофт: Расхитительница гробниц”.

24.Морские форты армии Маунселла, Англия

Армейские форты Маунселла в устье Темзы поднимаются из воды, как ржавые захватчики, в устье Темзы, и являются разлагающимся напоминанием о самых мрачных днях Второй мировой войны, когда они были созданы для защиты берегов Кента в Англии от нападений Германии.

Зенитные башни-форты были спроектированы Гаем Манселлом, британским инженером-строителем, и построены в 1942 году на суше, а затем доставлены в свои водоемы. После успешной военной карьеры форты были выведены из эксплуатации в 1950-х годах. Первоначально их было три, но остались стоять только два: форт Красных песков и форт Дрожащих песков, и сегодня их можно увидеть с лодки или суши в ясный день.

25.Городская методистская церковь, Индиана

Эти потрясающие готические руины стали жертвами краха сталелитейной промышленности Индианы. Огромная девятиэтажная городская методистская церковь была построена за астрономическую сумму (в перерасчете на сейчас – более 7 миллионов долларов). Казалось, что здание просто привезли из исторической Англии и уронили прямо в центре Гэри.

Когда-то это была самая большая методистская церковь на Среднем Западе, но в конечном итоге сталелитейная промышленность пошла на спад, население значительно сократилось, а содержание великой церкви стало слишком тяжким. К 1975 году она была закрыта навсегда. Руины оставаются заброшенным и по сей день, но превратились в навязчивый кусок городских обломков, на фоне которорых снимали несколько фильмов.

26.Музей водопадов Текендама

Это великолепное здание в любой форме, от особняка, до отеля, до музея, никогда не теряло вид на величественный водопад. Декадентское здание, построенное в 1923 году в качестве горного особняка успешного архитектора, символизировало бурные 20-е годы в Штатах. В 1950-х годах оно должно было расширено до гостиничного комплекса, но планы строительства прекратились, оставив нетронутой архитектуру во французском стиле.

Отслужив свое время как отель “Дель Сальто”, он был заброшен и оставлен для выращивания мха и рассказов о привидениях. Совсем недавно он был переоборудован в музей водопада Текендама, в котором представлены чудеса природы, дополняющие органическую красоту водопада, вдохновившего на строительство здания.

27.Центральный вокзал Мичигана

Огромная железнодорожная станция изящных искусств, известная как Центральный вокзал Мичигана, пустует уже более 30 лет. Заброшенный корпус стал символом экономических проблем Детройта. Элегантное здание, открытое в 1913 году, было спроектировано той же командой архитекторов, которая отвечала за легендарный Центральный вокзал Нью-Йорка.

В течение первых 20-ти лет вокзал был главным пассажирским терминалом железнодорожной сети Детройта, источником гражданской гордости и примером растущего потенциала города. Однако, начиная с середины века, движение поездов сократилось, а автомобильное движение увеличилось. К середине 1980-х годов через него проходило всего несколько поездов, а последний поезд ушел со станции в 1988 году.

28.Городок Боди, Калифорния

Расположенный в горах Сьерра-Невады, Боди быстро развивался во время золотой и серебряной лихорадок, превратившись из тихого городка в шумный шахтерский центр. К 1879 году его население выросло из-за пришедших охотников за состояниями со всего мира. Город имел 65 баров-салонов, опиумных и игорных заведений, борделей и репутацию самого беззаконного города в Калифорнии.

Вскоре, как и следовало ожидать, шахты быстро вышли на полную мощность, и горнодобывающие компании быстро закрылись, а к 1888 году население упало ниже 100 человек. Сегодня это наиболее хорошо сохранившийся город-призрак в Калифорнии со всеми строениями, ржавыми машинами, оборудованием и заколоченными минами. Многие интерьеры зданий все еще содержат оригинальные артефакты, но в них нельзя зайти.

29.Маяк Анива, Россия

Девятиэтажный маяк Анива был построен японцами в 1939 году на острове, расположенном к востоку от России. Остров был в основном необитаем, пока Япония и Россия не захотели аннексировать его. После долгих лет конфликта обе страны согласились поделиться им, но русские все же аннексировали его во время Второй мировой войны, в результате чего около полумиллиона японцев были эвакуированы.

Им пользовались до 2006 года, а затем забросили, так как для современного судоходства маяки практически не нужны. Его семь этажей с дизельными двигателями, аккумуляторными, жилыми помещениями смотрителя, радиооборудованием, кладовыми, большим часовым маятником и 300-килограммовой лужей ртути неподвижны и лишь эхом отражают удары волн об окружающие скалы.

30.Замок Баннермана, штат Нью-Йорк

Фрэнсис Баннерман родился в Шотландии в 1851 году и к 14 годам основал в Нью-Йорке собственную компанию по продаже излишков военной продукции. Его бизнес стремительно рос, пока у Баннерманов не накопилось столько оборудования и боеприпасов, что они был вынуждены законом искать склады за пределами города.

Остров Поллепель, расположенный недалеко от восточного берега реки Гудзон, был приобретен в 1900 году в качестве надежного хранилища с тщательно декорированным замком в шотландском стиле и резиденцией, спроектированной самим Баннерманом. Но строительство остановилось с его смертью в 1918 году, и с тех пор трагедии и катастрофы снова и снова обрушивались на это место. Сегодня остатки шотландского замка сохранили для публики.

31.Гережа Аям, Индонезия

Если вы когда-нибудь бывали в джунглях центральной Явы, вы могли наткнуться на церковь, которая одновременно удивительна и сбивает с толку. Гережа Аям, также известная как «Куриная церковь», является живым колламбуром, поскольку архитектор имел в виду, что церковь должна быть похожа на голубя. Она была открыта в 1990-х годах; верхние этажи использовались как религиозный центр для всех религий, а нижние этажи предоставляли реабилитационные услуги, среди прочих благотворительных услуг.

К сожалению, затраты на строительство вскоре стали слишком высокими, поэтому проект и здание были заброшены и оставлены в лесу в 2000 году. В наши дни это туристическая метка с яркими фресками местных художников, украшающими интерьер, невероятным видом на окружающие леса и даже небольшим кафе.

32.Припять, Украина

Припять, основанная в 1970 году для размещения рабочих из Чернобыля, была городом, наиболее пострадавшим от ядерной катастрофы 1986 года. В результате этого радиацианного инцидента всем жителят пришлось бежать. Спустя более трех десятилетий этот город-призрак представляет собой стоп-кадр Советского Союза 1986 года.

Коммунистическая пропаганда все еще висит на стенах, личные вещи разбросаны по улицам, полуразрушенный парк развлечений виснет над городом, игрушки разбросаны по зданию школы, и все часы замерли в одно и то же время. По иронии судьбы, отсутствие людей отлично подходит для дикой природы, популяции животных сильно выросли, и сегодня это место больше напоминает национальный парк, чем зону радиоактивного сдерживания.

33.Элекртостанция ИМ, Бельгия

В небольшом районе бельгийского городка Шарлеруа находится заброшенная электростанция. Первоначально построенная в 1921 году, электростанция ИМ была одной из крупнейших угольных электростанций в Бельгии – ее массивная градирня в период своего расцвета бфла способна охлаждать 480 000 галлонов воды в минуту.

Но большая мощность приводит к сильному загрязнению, а именно этот завод создавал 10% общих выбросов углекислого газа во всей стране. Гринпис протестовал, и в 2007 году объект был закрыт. Великолепная градирня, которая все еще возвышается над городом, больше не производит электричество, но обеспечивает множество мрачных видов.

34.Город Кангбаши, Китай

Кажется, что жители этого мегаполиса внезапно исчезли, но на самом деле их там и не было. Этот современный город-призрак, расположенный в городе Ордос, был построен в 2004 году с намерением вместить около миллиона человек. Но в отличие от типичных городов-призраков, в Кангбаши никогда не было многолюдного населения, поскольку городские власти не могли заполнить дорогой многоквартирный дом. И нахождение в отдаленной пустыне, конечно, не помогло.

Городской пейзаж наполнен роскошными многоквартирными домами, ультрасовременными офисными башнями, музеями, спортивными площадками и театрами. Их просто некому использовать. Фактически, большая часть домов и квартир уже продана. Тем не менее, большинство покупателей не переезжают в город, и он остается в основном безлюдным.

35.Метро “Хрустальный Дворец”, Лондон

Под главной дорогой вокруг парка ”Хрустальный Дворец” скрывается пещерное сводчатое сооружение, состоящее из восьмиугольных колонн и каменных ребер, которое напоминает склеп византийской церкви. Однако это не было каким-то последним пристанищем, а изначально было построено как станция метро для посетителей знаменитого Хрустального дворца.

Дворец, построенный для Всемирной выставки в Гайд-парке в 1851 году, к сожалению, был разрушен пожаром в 1936 году, в результате чего станция метро оказалась совершенно бесполезной, но не разрушенной. Она выжила и в последующие годы взяла на себя множество ролей: бомбоубежище, импровизированная детская площадка и идеальное место для рейверов 90-х. Сегодня экскурсии по станции можно совершать всего несколько раз в год.

Об этом NNS узнал на сайте ru.tv-bee.com

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